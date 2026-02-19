الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«منتدى الأعمال الإماراتي الناميبي» يستكشف آليات توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية

19 فبراير 2026 20:55

 

ويندهوك (الاتحاد)
بحث منتدى الأعمال الإماراتي - الناميبي آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية ناميبيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إلى جمهورية ناميبيا على رأس وفد إماراتي يضم كبار المسؤولين وقادة الأعمال؛ بهدف تمكين القطاع الخاص وبناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ناميبيا تُعد شريكاً تجارياً واستثمارياً ذا إمكانات واعدة لما تتمتع به من موارد طبيعية وموقع استراتيجي، إلى جانب خطط طموحة للتنويع الاقتصادي.
وقال معاليه: «ركزت مناقشاتنا خلال الزيارة على استحداث آليات لتعزيز التعاون في مجالات المنفعة المتبادلة، ومن خلال تعزيز الحوار وتمكين القطاع الخاص في الجانبين، نرسي أسس علاقات تجارية واستثمارية أكثر تنوعاً ومرونة».
وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق خلال الزيارة في منتدى الأعمال الإماراتي - الناميبي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال في ناميبيا، من بينهم أصحاب المعالي: سلما اشيبالا موسافي، وزير العلاقات الدولية والتجارة، ومودستوس أموتسي، وزير المناجم والطاقة، والدكتورة إسبيرانس لوفينداو، وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية، وفيكو نيكوندي، وزير الأشغال والنقل، والدكتورة سانيت ستينكامب، وزيرة التعليم والابتكار والشباب والرياضة والفنون والثقافة.
وناقش الجانبان، خلال المنتدى، سُبل البناء على العلاقات التجارية المزدهرة لمواصلة الارتقاء بالروابط الثنائية، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين 262 مليون دولار أميركي في عام 2025.
كما بحث الطرفان آليات تعزيز التدفقات التجارية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، وتوطيد التعاون بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال، لا سيما في قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجالات أخرى ذات أولوية.
وأظهرت المناقشات التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع قنوات الشراكة، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإماراتي المرافق عدداً من قادة الأعمال في قطاعات رئيسية شملت التعدين والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطيران، بما يعكس الاهتمام بتعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع ناميبيا في هذه المجالات الحيوية.

 

