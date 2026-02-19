شراكة استراتيجية بين «ويو بنك» و«كيبسونس» لدعم تمويل سلسلة التوريد



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «ويو بنك» عن عقد شراكة استراتيجية مع «كيبسونس»، بهدف دعم سلسلة التوريد المتنامية لدى الشركة وذلك عبر الخدمات المصرفية التي يقدمها ويو بنك للأفراد والأعمال.

وبموجب الشراكة، سيقوم «ويو بنك» بتزويد «كيبسونس» بحلول تمويل لسلاسل التوريد، بما يدعم عملياتها التشغيلية ومنظومة البائعين لديها في مختلف قطاعات الاستيراد والتوزيع والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

وتتميز «كيبسونس» بقاعدة موردين واسعة ومتنوعة، ما يعزز دورها المحوري في توفير المنتجات الغذائية الطازجة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، في حين ستساهم حلول ويو بنك المالية في دعم السيولة وتعزيز وضوح التدفقات النقدية ضمن سلسلة التوريد، بما يساعد على تبسيط عمليات الدفع للموردين، ويدعم استدامة النمو دون التأثير على سير العمليات التشغيلية القائمة.

وتتيح هذه الشراكة مزايا حصرية لعملاء «كيبسونس» من أصحاب حسابات الأفراد لدى «ويو بنك»، حيث يحصلون على استرداد نقدي بنسبة 10% على مشترياتهم من «كيبسونس» عند الدفع باستخدام بطاقة «وِيو» بحد أقصى إجمالي يبلغ 2,500 درهم لكل عميل، وذلك حتى 03 أبريل 2026، بما يوفر لهم طريقة جديدة للاستفادة من المكافآت المميزة عبر النفقات اليومية.

وفي هذا الإطار، قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ويو بنك»: ندرك في «ويو بنك» أهمية الشراكات الاستثنائية في تحقيق النمو والتقدم للأعمال والمجتمع والعملاء، حيث تعتبر «كيبسونس» علامة تجارية موثوقة تأسست في دولة الإمارات وتحظى بمكانة مميزة في تعزيز وصول المجتمع الإماراتي إلى المنتجات الغذائية الطازجة، ومن خلال دعم سلسلة التوريد ومنظومة الموردين لديها عبر حلول تمويل مرنة، نُسهم في تعزيز شبكة اقتصادية حيوية يعتمد عليها الملايين يومياً، وفي الوقت ذاته، يوفّر عرض الاسترداد النقدي للعملاء وسيلة سهلة وذات قيمة للادخار في نفقاتهم الأساسية، بما يعزز رسالتنا الهادفة إلى ترسيخ القيمة المالية ضمن تفاصيل الحياة اليومية.

من جانبها، قالت حليمة جماني، الرئيس التنفيذي في «كيبسونس»: «يشكّل الغذاء الطازج جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لعملائنا، ومن هذا المنطلق نحرص على منحهم تجربة موثوقة وسهلة ومجزية ويسهم دعم ويو بنك في تعزيز كفاءة عملياتنا ومرونتها على مستوى البنية التحتية، كما يوفر عرض الاسترداد النقدي بنسبة 10% منفعة مباشرة على مشترياتهم الأسبوعية من المنتجات الغذائية وتشكل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تعزّز قدرتنا على خدمة الأسر في مختلف أنحاء دولة الإمارات مع الحفاظ على سلاسة تجربة التسوق».

وإلى جانب حلول تمويل سلسلة التوريد، فتحت كيبسونس حسابات مصرفية ضمن خدمات الأعمال لدى ويو بنك، في خطوة تجسد علاقة مصرفية واسعة لتقديم مجموعة من الحلول الفعالة، كما تمهّد الشراكة الطريق أمام تعاون طويل الأمد يهدف إلى دمج تجارب مالية أكثر ذكاءً ضمن رحلة التسوق اليومية، بما يدعم التخطيط والادخار وإدارة الإنفاق بمرونة أكبر.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع استراتيجية ويو بنك الرامية إلى دمج الخدمات المالية ضمن منظومات الأفراد والأعمال، دعماً للرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيزاً لتبني الحلول المالية الرقمية المتقدمة.