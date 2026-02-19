2025 عام الأرقام القياسية لمهرجانات دبي مما يعزز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للفعاليات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2025 عبر تنظيم باقة واسعة من المهرجانات والفعاليات التي عززت مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتجزئة والترفيه والسياحة والابتكار.

وأسهمت هذه المهرجانات والفعاليات في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 ونظمت المؤسسة خلال العام الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق والدورة 9 من تحدي دبي للياقة والدورة 4 من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية والدورة 28 من مفاجآت صيف دبي إلى جانب أكثر من 1000 فعالية ضمن جدول فعاليات دبي.

وسجلت مبادرات التجزئة زيادة متوسطة في الإنفاق بنسبة 144% وارتفاعاً في رضا المتعاملين بنسبة 86% ومستويات وعي بلغت 80% بمشاركة أكثر من 1300 علامة تجارية في أكثر من 4000 متجر فيما تجاوزت مبيعات تخفيضات صيف دبي الكبرى 150 مليون درهم مع نمو في الإنفاق بنسبة 200% ورضا بلغ 88%.

وأكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن عام 2025 شكل محطة بارزة في مسيرة المؤسسة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة مشيراً إلى أن ما تحقق من أرقام قياسية يعكس قوة النهج المتكامل الذي تتبعه دبي في قطاعات السياحة والتجزئة والترفيه والمدعوم بتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: أن الدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق والمشاركة القياسية التي بلغت نحو ثلاثة ملايين مشارك في تحدي دبي للياقة جسدتا قدرة الإمارة على تقديم تجارب استثنائية تركت أثراً اقتصادياً إيجابياً واسعاً وعززت جاذبية دبي عالمياً.

واحتفى مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً عبر دورة امتدت 38 يوماً من 6 ديسمبر 2024 إلى 12 يناير 2025 وشملت أكثر من 125 فعالية في أكثر من 60 موقعاً و619 عرضاً ترفيهياً ومشاركة أكثر من 3500 متجر لأكثر من 850 علامة تجارية ضمن أكثر من 100 مركز تسوق كما نظمت أكثر من 295 فعالية سحوبات بلغت قيمة جوائزها 50 مليون درهم استفاد منها 1115 فائزاً شملت 23 سيارة وجوائز نقدية بقيمة 21 مليون درهم وذهباً بقيمة 1.5 مليون درهم إضافة إلى عرض أكثر من 2000 سيارة خلال 16 فعالية.

وسجل تحدي دبي للياقة أكثر من 307000 مشارك في تحدي الجري بزيادة 338% مقارنة بعام 2019 و40327 مشاركاً في تحدي الدراجات وأكثر من 5000 في التجديف و3500 في فعالية دبي يوغا.

واستقبل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية أكثر من 45000 زائر عبر 12 فعالية خلال 17 يوماً بمشاركة 775 شركة دعماً لبرنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033.

وامتدت مفاجآت صيف دبي 66 يوماً من 27 يونيو حتى 31 أغسطس بمشاركة أكثر من 1050 علامة تجارية في 3800 متجر ضمن أكثر من 100 وجهة ونمو في الإنفاق بنسبة 110% وتنظيم 76 حفلاً في 35 موقعاً ومشاركة أكثر من 60 مطعماً وأكثر من 700 منفذ في مبادرة طبق ب 10 دراهم فيما استقطب عالم مدهش 17340 زائراً وضم 112 لعبة و423 عرضاً و28 ورشة بالتعاون مع 16 جهة.

واستضافت دبي 481 فعالية أعمال في 2025 بنمو 11% مع الفوز بعطاءات لاستضافة 504 فعاليات حتى 2029 يتوقع أن تستقطب أكثر من 270000 مشارك دعماً للاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيزاً لمكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه.