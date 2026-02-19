%21.7 نمو صادرات السيارات في كوريا خلال يناير

سيؤول (د ب أ)

أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، نمو صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بفضل الطلب القوي على الطرازات الصديقة للبيئة وزيادة عدد أيام العمل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والموارد في تقريرها: إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات، بلغت خلال يناير 6.07 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى لأي شهر يناير، نتيجة الطلب القوي على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية بنسبة 21.2% سنوياً إلى 780 مليون دولار، بينما قفزت صادرات السيارات الهجين بنسبة 85.5% لتصل إلى 1.17 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن أداء يناير يعزي إلى زيادة عدد أيام العمل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حيث جاءت عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2025، مما أدى إلى تقليل عدد أيام العمل، في حين جاءت عطلة العام الحالي في فبراير.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 2.19% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار دولار على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية، بينما قفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 34.4% إلى 871 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات إلى أميركا اللاتينية وأوقيانوسيا بنسبة 34.1% و30.2% إلى 234 مليون دولار و322 مليون دولار على التوالي. وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 30.1% و0.5% إلى 325 مليون دولار و416 مليون دولار على التوالي. وفي السوق المحلية، سجلت المبيعات المحلية 120.8 ألف وحدة تقريباً في الشهر الماضي بزيادة نسبتها 14% عن العام الذي سبقه.