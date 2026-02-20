السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
20 فبراير 2026 10:33

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر تقريباً، في وقت يترقب ​فيه المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية ⁠في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 ​بالمئة إلى 4995.91 دولار للأوقية بحلول ​الساعة ‌0149 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأميركية ⁠الآجلة ​للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 5013.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 78.29 دولاراً للأوقية.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2064.27 دولار للأوقية، ​فيما هبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1677.19 ​دولار.

المصدر: وكالات
