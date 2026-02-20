الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل.



واحتفظ الدولار بمكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة ​اليوم الجمعة مما جعل الجنيه الإسترليني يتعثر قرب أدنى مستوى في شهر ​عند 1.3457 ‌دولار. ويتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل انخفاض أسبوعي ⁠بنحو 1.​5 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.1768 دولار، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي 0.8 بالمئة.



ومقابل سلة من العملات، حوم مؤشر الدولار بالقرب من ‌أعلى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الخميس ووصل في ‌أحدث التداولات إلى 97.89. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة فيما يمثل أقوى أداء له في أكثر من أربعة أشهر.



