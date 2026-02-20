السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر
20 فبراير 2026 10:50

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل.

واحتفظ الدولار بمكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة ​اليوم الجمعة مما جعل الجنيه الإسترليني يتعثر قرب أدنى مستوى في شهر ​عند 1.3457 ‌دولار. ويتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل انخفاض أسبوعي ⁠بنحو 1.​5 بالمئة.
وانخفض اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.1768 دولار، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي 0.8 بالمئة.

ومقابل سلة من العملات، حوم مؤشر الدولار بالقرب من ‌أعلى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الخميس ووصل في ‌أحدث التداولات إلى 97.89. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة فيما يمثل أقوى أداء له في أكثر من أربعة أشهر.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
