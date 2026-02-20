«إنفيكتوس للاستثمار» توصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أوصى مجلس إدارة شركة إنفيكتوس للاستثمار، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2025 بقيمة 40 مليون درهم. وأعلنت الشركة المتخصّصة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً أعلى مستوى للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفعت بنسبة 184% على أساس سنوي إلى 458.5 مليون درهم، مدفوعة بأثر عمليات الاستحواذ الأخيرة وتطوير قدرات سلسلة التوريد وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاعات الرئيسية. وشهدت الإيرادات زيادة بنسبة 49% لتصل إلى 13.3 مليار درهم في عام 2025، مقارنةً بمبلغ 8.9 مليار درهم في عام 2024. وساهم هذا الأداء القوي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 37% ليصل إلى 227.6 مليون درهم، مقارنةً بمبلغ 166.3 مليون درهم في عام 2024، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 18%، ما يؤكد نجاح الشركة في تعزيز الربحية مع مواصلة توسيع عملياتها في الأسواق الرئيسية. وأوضحت الشركة أن أحجام المعاملات السلعية ارتفعت بنسبة 73% لتصل إلى 14.2 مليون طن متري في عام 2025، مقارنة بـ8.2 مليون طن متري في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار درهم في عام 2025، ما يعكس الوضع المالي القوي للشركة مع استمرارها في التوسع. وشهد عام 2025 أيضاً زيادة الشركة العالمية القابضة لحصتها في «إنفيكتوس للاستثمار» إلى 40%، ما يعكس ثقتها بآفاق النمو المستقبلي للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية. وقد شملت عملية الاستحواذ شراء 196 مليون سهم في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 419.83 مليون درهم. كما واصلت «إنفيكتوس للاستثمار» تطوير هياكل تمويلها، سواءً عن طريق الأسهم أو الديون، في إطار تنفيذ استراتيجية مالية متنوعة ومنضبطة. ووقعت الشركة مؤخراً على اتفاقية مع بنك موريشيوس التجاري للحصول على تمويل مخصّص لصفقات الاستحواذ وتسهيلات ائتمانية دوّارة لتمويل نموها في أسواق أفريقية جديدة. وواصلت إنفيكتوس للاستثمار، توسعها الجغرافي بوتيرة متسارعة بدخولها عشرة أسواق جديدة خلال العام، شملت العراق وليتوانيا والكاميرون وغانا ومدغشقر وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، لتشمل عملياتها العالمية 65 دولة. وساهم هذا التوسع في تعزيز حضور الشركة في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها، لاسيما في أفريقيا التي يتزايد فيها الطلب على السلع الغذائية الزراعية. كما وسّعت الشركة محفظة منتجاتها لتشمل أكثر من 30 فئة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائها العالمية. وتعليقاً على نتائج الشركة، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: «كان عام 2025 نقطة تحول استراتيجية لإنفيكتوس للاستثمار، بعد تحقيق نمو كبير عبر جميع مؤشراتنا الرئيسية مع مواصلة تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية دعمت توسع أعمالنا وعززت تنافسيتنا. وجاءت زيادة حصة الشركة العالمية القابضة إلى 40% لتشكّل علامة فارقة تعكس ثقة المستثمرين بمسارنا وتدعم توجهاتنا الاستراتيجية المستقبلية»، مؤكداً أن الشركة تستهدف أن نصبح مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية وتحقيق إيرادات بقيمة 25 مليار درهم بحلول عام 2028. وبالنظر إلى المستقبل، تواصل إنفيكتوس للاستثمار، تركيزها على تعزيز استراتيجية النمو طويلة الأجل من خلال الاستثمارات الموجهة في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مع التركيز على شمال أفريقيا والمراكز الساحلية، إضافة إلى العمل على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.