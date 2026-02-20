«نماء» تطلق النسخة الثالثة من برنامج «الثقافة المالية»



الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة النسخة الثالثة من برنامج «الثقافة المالية» في الشارقة، بمشاركة ثلاثين امرأة، ضمن مسار تدريبي هدف إلى دعم سيدات الإمارة بالأدوات العملية التي تساعدهن على إدارة مواردهن بثقة، وتعزيز قدرتهن على التخطيط المالي على مستوى الفرد والأسرة.

وخلال أيامه التدريبية الأربعة، قدّم المسار التأسيسي من البرنامج محتوىً تطبيقيّاً يقرّب مفاهيم المال من واقع الحياة اليومية، إذ تعلّمت المشاركات كيف يبدأن بخطوات بسيطة لبناء عادات مالية أكثر استقراراً.

كما ركّز البرنامج على تحويل الأهداف إلى خطط قابلة للتنفيذ عبر تحديد أولويات واضحة، ثم اختيار قرارات مالية متّزنة بناءً على الدخل والاحتياجات والالتزامات.

وتناول البرنامج أيضاً إعداد ميزانية واقعية تساعد على توزيع الدخل، حيث ركّز على رفع كفاءة الادخار من خلال بناء عادات ادخارية مستمرة. إلى جانب تخصيص محور حول الاستثمار، استعرض آليات الدخول الآمن للأسواق، وأهمية التخطيط المسبق، وتقييم العوائد مقابل المخاطر. كما قدّم البرنامج شرحاً مبسّطاً لملف الاقتراض وإدارة الديون.

وأكدت مريم الحمادي أن تمكين المرأة مالياً هو جزء أصيل من بناء الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويعزّز قدرة السيدات على اتخاذ قرارات مدروسة في مفاصل الحياة اليومية.

وقالت الحمادي: يعكس استمرار البرنامج في عامه الثالث إدراكاً متزايداً بأن الثقافة المالية أصبحت مهارة أساسية في ظل واقع اقتصادي سريع التغير، تتداخل فيه قرارات الدخل والإنفاق والادخار والاقتراض والتمويل بشكل متواصل.

وأوضحت أن تطوّر المشهد المالي وتنوّع أدوات الدفع والاستثمار يستدعي بناء وعي مالي يمكّن المرأة من تقييم الخيارات، وفهم تبعاتها، والتعامل مع المخاطر بقدر أعلى من الاتزان والمعرفة، مؤكدة أن ذلك ينعكس على جودة التخطيط للمستقبل والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بثبات.

وعلى امتداد دوراته الثلاثة، أسهم برنامج «الثقافة المالية» بمستوييه التأسيسي والمتقدم، في الوصول إلى 384 امرأة من مختلف مدن إمارة الشارقة.

وشمل البرنامج ورش عمل تفاعلية وتطبيقات عملية ودراسات حالة، إلى جانب جلسات إرشاد فردية وجماعية تساعد المشاركات على تحويل ما يتعلمنه إلى خطوات واضحة في مواقف الحياة اليومية، مع متابعة تقدّمهن وتقديم ملاحظات داعمة تسهم في بناء عادات مالية أكثر استقراراً على المدى الطويل.