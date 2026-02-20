«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تحديث آليات التسجيل الرقمي المتعلقة بالموافقة على التمويل السكني وإصدار البطاقات المصرفية، في خطوة تعكس التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية رقمية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وترتكز إلى احتياجات المتعاملين تماشياً مع مستهدفات رؤيته لعام 2035.

وتتوفر آلية التسجيل الرقمي المحدثة لمتعاملي مصرف أبوظبي الإسلامي الحاليين والجدد على حد سواء، بما يمكن الجميع من بدء علاقتهم المصرفية أو الشروع في رحلة تملك مسكن عبر المصرف بسلاسة كاملة، في أي وقت ومن أي مكان.

وأسهم توظيف القدرات الرقمية المتقدمة في تقليص زمن استكمال إجراءات التسجيل من أيام إلى دقائق، ليصبح بإمكان المتعاملين الذين يستوفون شروط الأهلية الحصول على الموافقة المبدئية لتمويل السكن أو إصدار بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي فوراً، من خلال عملية رقمية متكاملة تتم بصورة آلية ودون تدخل يدوي.

وفي هذا السياق، ألغى مصرف أبوظبي الإسلامي الحاجة إلى المستندات الورقية أو الحضور الشخصي إلى الفروع، ليصبح بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات الانضمام عبر قنوات رقمية آمنة ومتكاملة كلياً ويؤدي ذلك إلى خفض الجهد والوقت المطلوبين بصورة كبيرة، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، والارتقاء بمستوى الراحة والكفاءة، بما يجسد توجه المصرف نحو تبسيط الإجراءات وتسريعها وتوظيف الابتكار في صميم تجربته المصرفية.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشكّل إطلاق القدرات المحدثة للانضمام الرقمي نقلة مهمة نحو خدمات مصرفية أكثر سهولة وقرباً من المتعاملين، إذ تتيح لهم الوصول إلى خدمات المصرف بسلاسة عبر القنوات الرقمية وتطبيقات الشركاء. ومن خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة وحلول التحقق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اختصرنا إجراءات كانت تستغرق أسابيع إلى رحلة رقمية لا تتجاوز ثلاث دقائق، ما يوفر وصولاً سريعاً وسهلاً خدماتنا».

وأضاف: «سيسهم هذا التحديث في تعزيز قدرتنا على التواصل مع المتعاملين ضمن المنصات التي يعتمدونها يومياً، سواء أثناء التسوق أو السفر أو إدارة أعمالهم، ليصبح التعامل المصرفي أكثر بساطة وسلاسة. وبالاستفادة من خبرات المصرف ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، نعمل على تقديم تجربة مصرفية سلسة ترسخ من علاقاتنا طويلة الأمد مع المتعاملين. سنواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا الرقمية لتقديم تجربة ترتقي إلى أعلى المعايير وتتماشى مع رؤيتنا لعام 2035 لأن نصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم».