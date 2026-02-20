الهند تنضم رسمياً إلى مبادرة «باكس سيليكا» لتأمين سلاسل إمداد تقنيات الذكاء الاصطناعي



أعلنت الهند، اليوم، انضمامها رسمياً إلى مبادرة «باكس سيليكا» التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، بهدف بناء سلاسل إمداد آمنة ومرنة ومبتكرة للتقنيات الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها السيليكون والمعادن الحيوية التي ترتكز عليها صناعات أشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة.

وجاءت هذه الخطوة خلال اختتام فعاليات «قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026» في العاصمة نيودلهي، لتنضم الهند بذلك إلى مساعي تعميق التعاون التكنولوجي إلى جانب دول أخرى في المبادرة تشمل دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن انضمام نيودلهي تضمن توقيع إعلان المبادرة، بالإضافة إلى ملحق ثنائي لبيان مشترك بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي مع واشنطن.

وقع الاتفاقية من الجانب الهندي إس. كريشنان، وكيل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، فيما وقع عن الجانب الأميركي سيرجيو غور، سفير الولايات المتحدة لدى الهند، وجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.

وأكد أشوني فايشناو، وزير السكك الحديدية والإعلام والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أن المبادرة ستعزز التعاون ومرونة سلاسل التوريد في التقنيات الحيوية ضمن الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين البلدين، بينما وصف السفير غور انضمام الهند بالخطوة الاستراتيجية الأساسية، مشيراً إلى القدرات الأميركية المتنامية في التصنيع المتقدم ومعالجة المعادن الحيوية.