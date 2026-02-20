السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

التضخم الأساسي باليابان يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

21 فبراير 2026 01:54

طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0% في يناير على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكّن أن يُعقّد ⁠قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار ​الفائدة.
وجاء معدل الارتفاع السنوي في المؤشر ​الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تكاليف ⁠الأغذية ​الطازجة المتقلبة، متماشياً مع متوسط توقعات السوق ومتباطئاً من 2.4% في ديسمبر.
وتتوافق هذه البيانات مع توقعات بنك اليابان بأن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون هدفه البالغ 2% بسبب تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع ​الحاد الذي شهده العام الماضي.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشراً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، 2.6% في يناير ​بعد ارتفاعه 2.9% في ديسمبر. وسجل هذا المؤشر أبطأ وتيرة سنوية للارتفاع منذ فبراير 2025.
وأنهى ​بنك اليابان في ⁠عام 2024 حزمة تحفيز ضخمة استمرت لعقد من الزمن ورفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، كانت ⁠إحداها في ديسمبر، مدعوماً بكون اليابان ​تحرز تقدماً مطرداً في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
وتوقع أغلب الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى 1% من 0.​75% حالياً بحلول نهاية يونيو.

