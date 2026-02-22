الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أداء إيجابي في البورصات العالمية خلال تداولات الأسبوع

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أرشيفية)
22 فبراير 2026 04:16

أحمد عاطف (القاهرة)

سجلت البورصات العالمية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وسط حالة من التفاؤل الحذر.
وكانت الأسهم الأوروبية أكبر الرابحين خلال الأسبوع، كما سجلت «وول ستريت» مكاسب معتدلة، مدفوعة بعودة الثقة للأسهم الأميركية، فيما تعرضت المؤشرات الآسيوية لضغوط نتيجة التوترات السياسية.

وأنهت الأسهم الأميركية الأسبوع على ارتفاعات معتدلة، مدعومة بقرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء من الرسوم الجمركية، مما عزز الثقة بدعم الأسهم الأميركية، واستفادت أيضاً بتدفقات لرؤوس الأموال في صناديق الأسهم العالمية مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أسابيع.
وأغلق مؤشر «S&P 500» على مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1% بدعم من أسهم التكنولوجيا والاتصالات، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.4% مدعوماً بأداء الأسهم الصناعية والمالية.
كما حقق مؤشر «ناسداك المركب» مكاسب أسبوعية بنحو 1.4% مع استمرار الزخم في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
ويترقب المستثمرون في «وول ستريت» تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، لمعرفة توجه الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة، ومن المنتظر صدور أرباح شركات تكنولوجية كبرى، خصوصاً شركتي «إنفيديا» و«سي آر إم»، والتي قد تؤثر على المؤشرات.
وفي القارة الأوروبية، واصل مؤشر «يورو ستوكس 600» تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعوماً بتحسن نتائج الشركات وتراجع المخاوف المرتبطة بالطاقة والتضخم، حيث ارتفع بنسبة 1.9%.
كما سجل مؤشر «DAX» الألماني أداءً قوياً وصعد على مستوى أسبوعي بنسبة 1.1% بدعم من أسهم الصناعات والتكنولوجيا، فيما أغلق مؤشر «فوتسي 100» البريطاني على ارتفاع هو الأعلى منذ عدة أسابيع بنسبة 2.3%، مستفيداً من صعود أسهم السلع والطاقة. وتعزز الأداء الأوروبي بتدفقات استثمارية أجنبية قوية، مع تحسن توقعات النمو في منطقة اليورو، رغم استمرار الحذر تجاه آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وتراجعت المؤشرات الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة ضغوط التوترات السياسية وتقلبات سوق السندات، حيث تأثرت الأسهم في اليابان والصين، فيما حققت أسهم كوريا الجنوبية انتعاشة كبيرة.

مؤشرات آسيوية 

أخبار ذات صلة
انخفاض حاد في وول ستريت مع تفاقم خسائر التكنولوجيا
إدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار من بنك «المصرف» في «ناسداك دبي»

سجل مؤشر «نيكاي 225» الياباني تراجعاً بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» على أساس أسبوعي بنسبة 0.5%، في حين سجل مؤشر «كوسبي المركب» الكوري الجنوبي مستويات قياسية، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على أسهم شركات الصناعات الدفاعية وشركات التأمين.

البورصات العالمية
الأسهم الأوروبية
وول ستريت
الأسهم الأميركية
المحكمة العليا الأميركية
آخر الأخبار
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
اليوم 11:15
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©