أبوظبي ودبي ورأس الخيمة ضمن أكثر 10 وجهات أوسطية مفضلة في 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)



تستمر الإمارات في التألق في قوائم خيارات السياح المفضلة للزيارة سنوياً من تصنيف منصة «تريب أدفايزر» المتخصصة في شؤون السفر والسياحة للوجهات المفضلة وفقاً لخيارات المسافرين، لتحجز 3 مدن إماراتية، وهي أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مكانها على قائمة أكثر 10 وجهات شرق أوسطية رغبةً للزيارة من المسافرين خلال العام 2026.

وتفصيلاً، حلت دبي في المركز الأول في قائمة أكثر الوجهات رغبةً بالزيارة بالمنطقة، وأبوظبي في المرتبة الثالثة، ورأس الخيمة في المرتبة التاسعة.

وتضم القائمة إجمالي 15 وجهة، بما فيها وجهات خليجية، مثل الدوحة والمنامة ومسقط وصلالة، ووجهات في مصر وهي الغردقة والقاهرة والإسكندرية، وفي الأردن عمّان البتراء والعقبة.

واختار المسافرون الدوليون أبوظبي ودبي ضمن قائمة أكثر الوجهات المفضلة للسفر خلال 2026 على مستوى العالم، وذلك بحسب تصنيف المنصة، وصنفت المنصة أبوظبي في المرتبة الثامنة عالمياً من ضمن قائمة «أكثر الوجهات رواجاً» التي تضم 25 وجهة عالمية.

ووصفت المنصة أبوظبي بأنها تجمع بين الحداثة والتراث، وتتميز بتاريخ غني، مشيرة إلى عدد من الوجهات المتميزة، مثل جزيرة السعديات وقرية التراث، وغيرها.

ووصفت منصة «تريب أدفايسر»، دبي بأنها وجهة تجمع بين الثقافة الحديثة والتاريخ العريق والمغامرة، والترفيه والتسوق الفاخر، فيما وصفت أبوظبي بالعاصمة الحديثة والأنيقة لدولة الإمارات التي تقدم مزيجاً ساحراً من التقاليد والتطور، في وقت تقدم رأس الخيمة تنوعاً كبيراً بين الشواطئ الرملية البيضاء، ومياه البحر الفيروزية، والجبال الشامخة.

ويأتي اختيار تلك القائمة، من خلال رصد اختيارات المسافرين والذين يشاركون آرائهم وقصصهم حول وجهات السفر، وبالتالي تُمنح الوجهات التي حصلت على العدد الأكبر من التقييمات والآراء الإيجابية جائزة الأفضل من خيارات المسافرين.

وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، وصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين عام 2024، فدولة الإمارات تعد واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.

واستقبلت المنشآت الفندقية في الإمارات 29.1 مليون نزيل في الأشهر الـ 11 الأولى من 2025 بنمو 5.2%، فيما ارتفعت الإيرادات الفندقية لتصل إلى نحو 44.4 مليار درهم مسجلة نمواً قدره 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.