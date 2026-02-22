فنادق بالإمارات: استمرار زخم الطلب السياحي الشتوي في رمضان

رشا طبيلة (أبوظبي)



توقع مديرو فنادق في الإمارات الاستمرار في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة للغرف الفندقية خلال شهر رمضان المبارك بسبب تزامنه مع الموسم الشتوي السياحي، إضافة إلى ارتفاع متوقع بإشغال المطاعم والخيم الرمضانية مع تدفق الحجوزات من الشركات والأفراد والعائلات.

وأقامت العديد من الفنادق خيماً رمضانية وزودت فنادق أخرى مطاعمها بقوائم بوفيهات الإفطار والسحور، مع توفيرعروض وخدمات متتنوعة تشمل مزايا للحجوزات المبكرة للمجموعات وتنظيم موائد إفطار خاصة للشركات وغيرها.

قال سايد طيون، مدير عام فندق «إنتركونتيننتال وإنتركونتيننتال ريزيدانس أبوظبي»: نستمر في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة للغرف الفندقية خلال شهر رمضان من السياح ورجال الأعمال، مع استمرار الموسم السياحي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المطاعم.

وأضاف: تحظى الخيمة الرمضانية في مطعمنا الرئيسي بطلب كبير إلى جانب زيادة الإقبال على مطاعمنا الأخرى، مشيراً إلى الحفاظ على تنافسية أسعار المطاعم وبوفيهات الإفطار حيث إن الأسعار مشابهة للعام الماضي.



تجربة فريدة

وقالت نيلام بيكلا، المدير العام لفندق «دبل تري من هيلتون دبي – شاطئ جميرا»: استقبلنا شهر رمضان هذا العام بتقديم تجربة إفطار فريدة حيث يتوفر للزوار فرصة الاستمتاع بجلسات الهواء الطلق.

وتوقعت بيكلا أن تحافظ نسب الإشغال خلال الشهر الكريم على مستويات مستقرة مع مؤشرات نمو إيجابية، مدفوعة بزيادة الإقامات العائلية والإقامات الممتدة، إلى جانب استمرار الطلب من السوقين المحلي والدولي.

وأضافت: نولي اهتماماً خاصاً بتصميم عروض مرنة تستجيب لاحتياجات الأفراد والشركات، من خلال مزايا حصرية للحجوزات المبكرة للمجموعات وتنظيم موائد إفطار مناسبة للمناسبات الخاصة وفعاليات الشركات.



القيمة المقدمة

وقالت نهيلة بطاش، مديرة التسويق والاتصال في فندق «العين روتانا»: في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك ركزنا على تعزيز تجربة الضيوف بشكل شامل عبر عروض الإفطار والسحور، مع الحفاظ على الجودة والمعايير التي يتوقعها ضيوف «العين روتانا».

وأضافت «نظراً للارتفاع العام في تكاليف التشغيل، ستكون هناك زيادة طفيفة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مع حرصنا على ضمان استمرار القيمة وجودة التجربة المقدمة.وأكدت تدفق الحجوزات سواء من الضيوف الأفراد أو حجوزات الإفطار الخاصة بالمجموعات، بما في ذلك الشركات، مشيرة إلى أن مستوى الإقبال منذ بداية رمضان قوي ومماثل لما كان عليه خلال رمضان الماضي.

وأضافت: المؤشرات الأولية إيجابية ونحن متفائلون بزيادتها خلال الفترة المقبلة ليتجاوز أداء هذا العام نتائج العام السابق.

وفيما يتعلق بنسبة إشغال الفندق، توقعت بطاش أن تكون عند مستويات مشابهة للعام الماضي.



موسم متميز

قالت جوليا سانتانا، مدير عام فندق بارسيلو الجداف: يُعد شهر رمضان موسماً مميزاً، حيث قمنا بمضاعفة عروضنا مقارنة بالأعوام السابقة، وتم إقامة خيمة رمضانية مصممة بعناية تضم أطباقاً عربية تقليدية ومحطات طهي حية وعروضاً ترفيهية أصيلة.

وحول مستويات الطلب، قالت سانتانا: نلاحظ منذ بداية شهر رمضان زيادة ملحوظة في حجوزات المجموعات.

وأكّدت أنه مع حلول شهر رمضان خلال موسم الشتاء المعتدل في دولة الإمارات، يرتفع الطلب بشكل أكبر لا سيما على تجربة الإفطار الخارجية.

وفيما يتعلق بالأسعار، قالت سانتانا: إنه تم التركيز في رمضان هذا العام على الحفاظ على التنافسية في السوق مع تعزيز القيمة المقدمة، وتوسيع خياراتنا لتلبية مختلف التفضيلات.



أداء قياسي

وفي نفس السياق، قال حسام كمال، المدير العام لفندق أمواج روتانا: الفندق يستعد لتحقيق أداء قياسي خلال شهر رمضان المبارك، مدفوعاً بالإقبال المتزايد على تجارب الإفطار والسحور التي يقدمها، حيث بلغت الحجوزات في بعض الأيام 95%، مع توقع استمرار الزخم طوال الشهر الفضيل.

وأضاف: يشكل رمضان موسماً استراتيجياً محورياً للفندق، ليس فقط من حيث الإشغال، بل من حيث تعزيز مكانتنا كوجهة للتجمعات الرمضانية الراقية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس.

وأكمل: الطلب هذا العام يفوق التوقعات خاصة من قطاع الشركات الذي يشهد نمواً ملحوظاً في حجوزات الإفطار الجماعية، إلى جانب العائلات المقيمة والمجموعات السياحية ونزلاء الفندق.