الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة جزءا كبيرا من ​الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 5163.60 دولار للأوقية (⁠الأونصة) بحلول الساعة 0210 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة ​أسابيع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة اثنين ​بالمئة إلى ‌5184.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 87.10 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2182.60 دولار ​للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة 1753.75 دولار.