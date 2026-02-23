الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«أدكس» ينظّم ورشة عمل لتعزيز منظومة الائتمان التجاري للصادرات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» الذراع التمويلية للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل حول ائتمان الصادرات، بمشاركة نخبة من شركاء الائتمان المحليين والدوليين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكامل المؤسسي ضمن منظومة تمويل التجارة، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.
سلطت الورشة التي تُعد منصة استراتيجية للحوار والتفاعل مع الجهات العاملة بقطاع الائتمان الضوء على دور الائتمان كأداة مهمة في دعم تمويل الصادرات، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الثقة في معاملات التجارة الخارجية، بما يواكب النمو المتسارع في حجم وتعقيد الأنشطة التصديرية وتنوّع الأسواق المستهدفة أمام المصدرين الإماراتيين.
افتُتحت الورشة بكلمة ألقاها خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أكّد فيها أن تطوير منظومة الائتمان التجاري يُعد ركناً أساسياً في بناء بيئة تمويل مرنة ومستدامة، مشيراً إلى حرص «أدكس» على ترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الجهات العاملة في هذا القطاع.
وقال إن الائتمان يمثّل أحد العناصر الاستراتيجية في نموذج عمل مكتب أبوظبي للصادرات ويوفّر أدوات فعّالة لتوزيع المخاطر، وتعزيز قابلية تمويل الصفقات، ويدعم استدامة القوة المالية على المدى الطويل وتأتي الورشة في إطار نهج مؤسسي يهدف إلى تطوير شراكات متكاملة تسهم في دعم نمو التجارة الخارجية بشكل مستدام.
استعرضت الورشة موضوعات متنوعة شملت معايير ومنهجيات التقييم المعتمدة لدى «أدكس»، إلى جانب أطر إدارة المخاطر، والبروتوكولات المتبعة حال مواجهة أي تحديات مستقبلية، مما أسهم في توضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمواءمة مع الشركاء.
واطّلع المشاركون على مسيرة عمل «أدكس» في تطوير أدوات تمويل الصادرات، بما في ذلك تطوّر محفظته الائتمانية بالتعاون مع شركة «مارش»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في الوساطة التأمينية والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر، إلى جانب أبرز الإنجازات التي أسهمت في تعزيز الحضور المؤسسي للمكتب في أسواق الائتمان الدولية.
وشهدت الورشة جلسة نقاش تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الرؤى واستعراض فرص التعاون المستقبلي وأسهمت النقاشات في تعزيز التوافق بين الأطر التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

