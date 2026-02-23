الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «راكز» و«هيئة حماية البيئة» لتعزيز كفاءة الموافقات البيئية للقطاعات الصناعية

23 فبراير 2026 15:15

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة حماية البيئة والتنمية بهدف إرساء إطار موافقات منظم وفعّال للأنشطة الصناعية الجديدة ضمن القطاعات ذات الأولوية في الإمارة.
وقّع مذكرة التفاهم رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية.
تُرسي المذكرة آلية تحقق وموافقة بيئية مبسطة تشمل قطاعات الأسمنت والكيماويات والصناعات العامة.
وتم تطوير الإطار بالتنسيق الوثيق مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في «راكز» لضمان تكامل سلس بين الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
تهدف الشراكة إلى تعزيز وضوح الإجراءات التنظيمية، وتسريع عمليات الترخيص، وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية، بما يدعم النمو الصناعي المستدام في رأس الخيمة.
وبموجب الإطار الجديد تستفيد الشركات الصناعية من إجراءات تقييم بيئي أسرع وأكثر وضوحاً، ما يسهم في تسريع إصدار الموافقات وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال.
وتوفّر مذكرة التفاهم آلية تنسيق واضحة لمعالجة طلبات التوسعة أو التعديل، مع تحديد متطلبات الدراسات البيئية والتصاريح بشكل مسبق.
ويسهم هذا النهج في تعزيز الشفافية أمام المستثمرين، إلى جانب دعم الرقابة الفعالة من خلال تعاون متكامل بين الهيئة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة في «راكز».
وإلى جانب تسريع الموافقات تتيح الشراكة تعزيز تبادل المعرفة والمواءمة الفنية وتنفيذ مبادرات تدريب مشتركة بين هيئة حماية البيئة والتنمية وفِرق الصحة والسلامة والبيئة في «راكز» بما يعزّز منظومة الحوكمة البيئية ويرسّخ أفضل الممارسات في القطاع الصناعي.

راكز
