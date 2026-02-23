قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتوسع عالمياً وتطلق «قمة باكستان» أغسطس المقبل



دبي (الاتحاد)

أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في العالم والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، عن تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية يومي 18 و19 أغسطس المقبل وذلك بالشراكة مع هيئة باكستان الرقمية.

تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة باكستان سوقاً للنمو الاستراتيجي ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية.

وتُعدّ قمة باكستان للتكنولوجيا المالية أول توسع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع قادة القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، والتي يُنظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويشارك في القمة أبرز صنّاع السياسات والمؤسسات المالية وقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين في المنطقة، بهدف تحفيز اقتصاد باكستان الرقمي المتنامي وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نوسع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية ليشمل باكستان، التي تُعد مركزاً ناشئاً سريع النمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعكس قمة باكستان للتكنولوجيا المالية طموح مركز دبي المالي العالمي في قيادة الحوار العالمي حول الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، مما يُعزز التزام دبي بتمكين النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار العابر للحدود بين دولة الإمارات وباكستان وجنوب آسيا، ومن خلال توظيف خبراتنا وريادتنا الفكرية لدعم مثل هذه الفعاليات المؤثرة، نسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

من جانبها، قالت معالي شذى فاطمة خواجة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في باكستان، إن منظومة التكنولوجيا المالية القوية تُبنى على الابتكار، والوضوح التنظيمي، والثقة المؤسسية، وتعمل باكستان على تطوير هذه المجالات وفق مسار منضبط ورؤية استشرافية واضحة، ويعكس تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي شراكة استراتيجية قائمة على الطموح المشترك والثقة المتبادلة، كما أن قرار مركز دبي المالي العالمي إطلاق منصته الرائدة للتكنولوجيا المالية خارج حدود الإمارات، وفي باكستان تحديداً، يعد إشارة قوية على الثقة العالمية في منظومتنا المالية الرقمية الناشئة ومسارنا الإصلاحي.

وتعزز القمة مكانة باكستان سوقاً أساسية للتكنولوجيا المالية عالمياً، إذ برزت خلال العامين الماضيين كإحدى الأسواق الرائدة في التمويل الرقمي بعدما ارتفعت قيمة تمويل التكنولوجيا المالية إلى 52.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، ونجحت 450 شركة تكنولوجيا مالية في جمع 391 مليون دولار من رأس المال الجريء بحلول أواخر نوفمبر 2025.

وتشكل قمة باكستان للتكنولوجيا المالية منصةً لتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، والإعلان عن الاستثمارات، وإطلاق المنتجات، وتعزيز التعاون على مستوى القطاع وتتضمن عروضاً للشركات الناشئة، وبرامج للمستثمرين، وجلسات مائدة مستديرة، وأخرى متخصصة مع الجهات التنظيمية من كلا البلدين، بما يهدف إلى رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتجمع قمة باكستان للتكنولوجيا المالية المؤسسات المالية والمبتكرين وصناع السياسات، لتُشكل منصة موحدة لمناقشة الأولويات المشتركة، واكتشاف الفرص الجديدة، ودفع عجلة التنمية للقطاع على المدى الطويل.