أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة دبي» تستعرض آفاق الاقتصاد المحلي مع مجموعات ومجالس الأعمال

«غرفة دبي» تستعرض آفاق الاقتصاد المحلي مع مجموعات ومجالس الأعمال
23 فبراير 2026 15:19


دبي (الاتحاد)
استعرضت غرفة تجارة دبي، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في اجتماعها الفصلي الأول للعام 2026 مع مجموعات ومجالس الأعمال، آفاق الاقتصاد المحلي والفرص التي تزخر بها الإمارة في مختلف القطاعات، وسلّطت الضوء على جهود ومبادرات الغرفة الهادفة إلى دعم مصالح القطاع المحلي الخاص وتعزيز تنافسيته.
وتطرّقت الغرفة، خلال الاجتماع، إلى جهودها الرامية إلى دعم مصالح مجتمع الأعمال وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية، إذ نجحت خلال العام 2025، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بمراجعة 54 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 60%، في حين عُقد نحو 250 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، شملت الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 15 اجتماعاً جمعت هذه المجموعات والمجالس مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية.
وأسّست الغرفة، خلال العام الماضي، خمسة مجالس أعمال جديدة تمثّل جنسيات المستثمرين من بلغاريا وقبرص والبرازيل وسلوفاكيا وبيرو، إلى جانب مجموعة أعمال جديدة، وهي مجموعة أعمال التوصيل في دبي لتمثّل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إنه وفي ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ينصبّ تركيزنا على تمكين مجتمع الأعمال لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الابتكار، وتُشكّل مجموعات ومجالس الأعمال ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نجاح دبي في المرحلة المقبلة، ونؤكد التزامنا بتوفير الموارد وأُطر الدعم اللازمة لتمكين الشركات من مواكبة الاتجاهات العالمية الجديدة وتحقيق الازدهار، بما يرسّخ المكانة الريادية لدبي على الساحة العالمية.

غرفة دبي
