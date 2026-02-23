الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

31.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
23 فبراير 2026 16:37

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، عقب تراجعات استمرت ليومين سابقين، وليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.55% وبنحو 58.59 إلى 10639.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.82% وبنحو 120.35 نقطة إلى 6710.88 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 20.72 مليار درهم لتصل إلى 1.122 تريليون درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10.81 مليار درهم لتسجل 3.19 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 31.54 مليار درهم.وفي الوقت الذي سجّلت فيه الأسهم القيادية والنشطة في سوق دبي المالي ارتفاعات قوية، اتجهت أسعار الأسهم النشطة في أبوظبي للارتفاع بنسب مقبولة. وتزامن تحسُّن أداء الأسواق مع زيادة ملحوظة في نشاط التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.32 مليار درهم، بعد تداول 489.11 ألف سهم خلال 45 ألفاً و317 صفقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
الأعلى في تاريخ الناقلة.. 2.6 مليار درهم أرباح الاتحاد للطيران في عام 2025

سوق أبوظبي
بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.307 مليار درهم، شملت ما يزيد على 291.57 مليون سهم عبر 27005 صفقات. 
وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 158 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 144.33 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 115.3 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 45.54 مليون سهم، وتلاه سهم «2 بوينت زيرو» بتداول 44.93 مليون سهم، ثم «أمريكانا للمطاعم» بنحو 24.45 مليون سهم.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 7.73% ليغلق عند 2.09 درهم، و«أوراسكوم كونستركشن» بنسبة 3.3% إلى 36.29 درهم، وسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.39% إلى 15.46 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2% إلى 9.41 درهم، فيما ارتفعت أسهم نشطة أخرى مثل أسهم «2 بوينت زيرو» بنسبة 1.47% إلى 2.06 درهم، وأيضاً «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.4% إلى 1.44 درهم.

سوق دبي المالي
بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي بختام التعاملات 1.019 مليار درهم، بعد التعامل على 197.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18312 صفقة.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 3.64% إلى 17.05 درهم، «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.92% إلى 37 درهم و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 3.92% إلى 8.74 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.91% إلى 19.4 درهم، وأيضاً «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 11.94% إلى 0.403 درهم، فيما ارتفعت أسهم «العربية للطيران» بنسبة 1.09% إلى 5.56 درهم، و«طلبات» بنسبة 1.5% إلى 0.74 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 5.28% إلى 0.239 درهم، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 4.65% إلى 0.405 درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
أسواق المال الإماراتية
أسواق الأسهم الإماراتية
الأسواق المالية
أسواق الأسهم
الإمارات
سوق دبي المالي
أسواق المال
آخر الأخبار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©