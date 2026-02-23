31.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، عقب تراجعات استمرت ليومين سابقين، وليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.55% وبنحو 58.59 إلى 10639.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.82% وبنحو 120.35 نقطة إلى 6710.88 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 20.72 مليار درهم لتصل إلى 1.122 تريليون درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10.81 مليار درهم لتسجل 3.19 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 31.54 مليار درهم.وفي الوقت الذي سجّلت فيه الأسهم القيادية والنشطة في سوق دبي المالي ارتفاعات قوية، اتجهت أسعار الأسهم النشطة في أبوظبي للارتفاع بنسب مقبولة. وتزامن تحسُّن أداء الأسواق مع زيادة ملحوظة في نشاط التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.32 مليار درهم، بعد تداول 489.11 ألف سهم خلال 45 ألفاً و317 صفقة.

سوق أبوظبي

بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.307 مليار درهم، شملت ما يزيد على 291.57 مليون سهم عبر 27005 صفقات.

وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 158 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 144.33 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 115.3 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 45.54 مليون سهم، وتلاه سهم «2 بوينت زيرو» بتداول 44.93 مليون سهم، ثم «أمريكانا للمطاعم» بنحو 24.45 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 7.73% ليغلق عند 2.09 درهم، و«أوراسكوم كونستركشن» بنسبة 3.3% إلى 36.29 درهم، وسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.39% إلى 15.46 درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2% إلى 9.41 درهم، فيما ارتفعت أسهم نشطة أخرى مثل أسهم «2 بوينت زيرو» بنسبة 1.47% إلى 2.06 درهم، وأيضاً «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.4% إلى 1.44 درهم.



سوق دبي المالي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي بختام التعاملات 1.019 مليار درهم، بعد التعامل على 197.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18312 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 3.64% إلى 17.05 درهم، «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.92% إلى 37 درهم و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 3.92% إلى 8.74 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.91% إلى 19.4 درهم، وأيضاً «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 11.94% إلى 0.403 درهم، فيما ارتفعت أسهم «العربية للطيران» بنسبة 1.09% إلى 5.56 درهم، و«طلبات» بنسبة 1.5% إلى 0.74 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 5.28% إلى 0.239 درهم، و«اكتتاب القابضة» بنسبة 4.65% إلى 0.405 درهم.