الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمومية «تعاونية الشارقة» تقر توزيع أرباح بنسبة 20%

عمومية «تعاونية الشارقة» تقر توزيع أرباح بنسبة 20%
23 فبراير 2026 20:59

 

الشارقة (الاتحاد)
أقرت الجمعية العمومية ل «تعاونية الشارقة»، بتصويت أغلبية الأعضاء، توزيع عوائد نقدية بنسبة 10% على رأس المال، و10% على مشتريات المساهمين عن أعمال السنة المالية 2025، وتقرر تسليم هذه الأرباح قبل حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للتعاونية الذي عقد أمس، حيث تمت المصادقة رسمياً على تقرير مجلس الإدارة، ونتائج تدقيق الحسابات، والميزانية العمومية، وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
كما شملت القرارات إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن إدارتهم لعام 2025، وتفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بتعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2025.
وثمن مجلس الإدارة الدعم المستمر لمسيرة التعاونية، معربا عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على متابعتهما الدائمة. 

