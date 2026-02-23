الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

تفاهم بين «مشاريع العتيبة» وشركة «بكين ليندا مينشنغ» الصينية

23 فبراير 2026 23:25


أبوظبي (الاتحاد)

 وقعت شركة «مشاريع العتيبة» وشركة «بكين ليندا مينشنغ» لإدارة الاستثمار المحدودة، مذكرة تفاهم تُنشئ إطاراً للتعاون الاستراتيجي.
 وتم توقيع الاتفاقية من قبل عتيبة سعيد أحمد خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة «مشاريع العتيبة»، ولي شياولين رئيس مجلس إدارة شركة «بكين ليندا مينشنغ» لإدارة الاستثمار المحدودة.
وبموجب الاتفاقية، ستستكشف شركة «مشاريع العتيبة» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «بكين ليندا مينشنغ» التي يقع مقرها الرئيسي في بكين إنشاء منصة لتسهيل مبادرات الاستشارات والاستثمار وتطوير المشاريع عبر الحدود.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم المؤسسات التجارية الساعية إلى التوسع عبر المنطقتين، بما يعكس تنامي الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.

