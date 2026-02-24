الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء إذ بدد الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الدعم الناتج عن ​ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية. وبحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 5150.38 دولار ⁠للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ​ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت العقود الأميركية ​الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة ⁠إلى ​5170.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 85.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية.

وانخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2092.​31 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة ​إلى 1706.50 دولار.