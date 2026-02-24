تراجع أسعار النفط

حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريباً.

بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.40 دولار للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول ⁠الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو عند 72.50 دولار، وتأرجحت بين ​مكاسب وخسائر بأكثر من واحد بالمئة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ​الأميركي 11 ‌سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 66.20 ⁠دولار للبرميل. ​وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس.