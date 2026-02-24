نيكي يصعد بفضل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على ​خلفية توقعات بمزيد من الاستثمار في بنيته التحتية بعد تقرير عن صفقة محتملة بين إنفيديا وأوبن إيه.آي.



وتقدم نيكي 0.76 بالمئة إلى 57256.55 ⁠نقطة بحلول منتصف الجلسة بعد أن أغلق منخفضاً 1.1 ​بالمئة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة إلى ​3812.‌33 نقطة. وأغلقت الأسواق أمس الاثنين ⁠بسبب ​عطلة.



وأفادت رويترز الأسبوع ‌الماضي بأن إنفيديا على وشك إتمام استثمار بقيمة 30 مليار دولار في أوبن إيه.آي، مع اتجاه الشركة المصنعة للرقائق ​إلى الاستحواذ على حصة في أحد أكبر عملائها.