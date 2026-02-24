الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نيكي يصعد بفضل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

نيكي يصعد بفضل الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
24 فبراير 2026 11:33

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصعدت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على ​خلفية توقعات بمزيد من الاستثمار في بنيته التحتية بعد تقرير عن صفقة محتملة بين إنفيديا وأوبن إيه.آي.

وتقدم نيكي 0.76 بالمئة إلى 57256.55 ⁠نقطة بحلول منتصف الجلسة بعد أن أغلق منخفضاً 1.1 ​بالمئة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة إلى ​3812.‌33 نقطة. وأغلقت الأسواق أمس الاثنين ⁠بسبب ​عطلة.

وأفادت رويترز الأسبوع ‌الماضي بأن إنفيديا على وشك إتمام استثمار بقيمة 30 مليار دولار في أوبن إيه.آي، مع اتجاه الشركة المصنعة للرقائق ​إلى الاستحواذ على حصة في أحد أكبر عملائها.

المصدر: وكالات
نيكي
الذكاء الاصطناعي
