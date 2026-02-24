«الإمارات الإسلامي» يوقّع اتفاقية شراكة مع «إيدج» لتقديم حلول تمويلية مبتكرة



دبي (الاتحاد)

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن توقيع اتفاقية شراكة تاريخية مع مجموعة «إيدج».

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال حفل رسمي، سيقدم «الإمارات الإسلامي» حلولاً تمويلية مصرفية إسلامية مبتكرة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية للخزينة المتنوعة لمجموعة «إيدج».

ويُمثّل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد بين الجهتين، تهدف إلى تلبية نطاق واسع من فرص التمويل المحلية والدولية. وتمتد هذه الشراكة لتشمل تمويل الشركات، وحلول تمويل سلاسل التوريد، وحلول الخدمات المصرفية الرقمية، ما يؤكد على اتباع نهج شامل لدعم مسيرة النمو الطموحة لمجموعة «إيدج».

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: تؤكد هذه الشراكة التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم الشركات الرائدة في دولة الإمارات بحلول مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ونواصل من خلال حجم أعمالنا وابتكاراتنا ومجموعة منتجاتنا المتنامية، تطوير مجال التمويل الإسلامي وتقديم حلول تلبّي الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، قال رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة «إيدج»: يُعدّ توفير حلول تمويلية مبتكرة عنصراً أساسياً بالنسبة لمجموعة «إيدج»، إذ ينسجم مع جهودنا الرامية إلى توسيع حضورنا العالمي وتسريع وتيرة تطوير التقنيات المتقدمة، وتمثّل شراكتنا مع «الإمارات الإسلامي» خطوة مهمة في هذا الشأن لتعزيز هيكلنا الرأسمالي، ونتطلّع بدورنا إلى هذا التعاون الذي سيدعم الاحتياجات المالية للخزينة لدينا، ومبادرات تمويل الشركات، كما يسهم في تعزيز قدراتنا عبر عبر سلاسل التوريد، مؤكداً التزامنا بقيادة الصناعات المستقبلية انطلاقاً من دولة الإمارات.