«راكز» تشهد وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين لوجستية لشركة «إندو»



رأس الخيمة (الاتحاد)

شهدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين جديدة بمساحة 5839 متراً مربعاً لشركة إندو، المتخصصة في حلول الخدمات اللوجستية والتخزين متعددة القطاعات، وذلك في منطقة الحمرا الصناعية.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس عدد من كبار ممثّلي راكز، من بينهم إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين، وعليا رباني، مدير الحسابات الرئيسية، ومحمد إسماعيل، مدير أول – الحسابات الرئيسية.

وسيوفر المشروع الجديد حلول تخزين متقدمة بطاقة استيعابية متوقّعة تبلغ 12 ألف متر مكعب. وقد صُممت المنشأة لخدمة قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومستلزمات الفنادق والإمدادات الغذائية، مع تركيز أساسي على دعم قطاع الأغذية والمشروبات من خلال توفير حلول تخزين متخصصة.

ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026، حيث يشكّل جزءاً محورياً من استراتيجية «إندو» التوسعية للتحول إلى مزود خدمات لوجستية متعدد القطاعات، مستفيدةً من النمو الاقتصادي المتسارع في رأس الخيمة والطلب المتزايد عبر القطاعات الحيوية.

وقال كوش كيشور لاخاني، المدير العام لشركة إندو: تعتمد «إندو» نهج الاستثمار الاستباقي، انطلاقاً من ثقتها بآفاق النمو في إمارة رأس الخيمة، ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي بالإمارة، إلى جانب تنامي الطلب على حلول لوجستية متقدمة، لاسيما في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والأغذية والمشروبات، ومن خلال إنشاء هذه المنشأة.

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يعزّز استثمار «إندو» مكانة رأس الخيمة كمركز متنامٍ للخدمات اللوجستية والتوزيع يخدم قطاعات رئيسية في إمارات الدولة الشمالية، ومع تزايد الطلب في سلاسل توريد السلع الاستهلاكية والضيافة والأغذية، تبرز الحاجة إلى بنية تحتية تخزينية مرنة وقابلة للتوسع، وفي راكز، نواصل التزامنا بتوفير الأراضي الصناعية والإجراءات المبسطة والدعم المتكامل للمستثمرين، بما يسرّع نمو أعمالهم ويحقق قيمة مستدامة لمنظومة الأعمال ككل.

ويأتي تطوير هذه المنشأة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في رأس الخيمة، ما يعزّز قدرات سلاسل التوريد في الإمارة، ويدعم نمو منظومتها الصناعية.