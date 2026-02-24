«اقتصادية رأس الخيمة» تُطلق مبادرة «رمضان والمستهلك» لتعزيز الوعي الاستهلاكي



رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «رمضان والمستهلك»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بقوانين حماية المستهلك، وذلك من خلال برنامج توعوي مصوّر يتكوّن من 30 فيديو تُنشر يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان المبارك.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقه وواجباته وفق التشريعات المعمول بها، وتسليط الضوء على الجهود الرقابية والتوعوية التي تبذلها الدائرة لحماية المستهلك، إضافة إلى إبراز الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي في أسواق ومراكز الإمارة خلال الشهر الفضيل.

ويعتمد البرنامج على أسلوب تفاعلي من خلال طرح أسئلة ومسابقات يومية للجمهور داخل المراكز التجارية والأسواق الشعبية في الإمارة، بما يسهم في نشر الرسائل التوعوية بطريقة جاذبة ومباشرة، ويعزّز صورة رأس الخيمة كبيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.

وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة: تأتي مبادرة «رمضان والمستهلك» انطلاقاً من حرص الدائرة على تكثيف الجهود التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد نشاطاً تجارياً متزايداً، حيث نعمل على تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر، ويرسّخ بيئة تجارية آمنة وعادلة في الإمارة.

كما أوضح أن المبادرة تحظى بدعم عدد من الرعاة والشركاء في إطار شراكة مجتمعية تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتؤكد الدائرة من خلال هذه المبادرة التزامها بمواصلة جهودها الرقابية والتوعوية، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم استقرار ونمو الأسواق في إمارة رأس الخيمة.