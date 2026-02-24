أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، و«نيمكس تيرمينالز» عن وضع حجر الأساس لمحطة تخزين الغاز البترولي المسال في ميناء خليفة، الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمملوكة للقطاع الخاص، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وكان قد تم الإعلان عن المشروع، الذي يشمل كذلك محطة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر 2025. ويجري حالياً تطوير محطة الغاز البترولي المسال لتكون قادرة على استقبال أضخم ناقلات الغاز في العالم، وستضم قدرات تخزين مبرد واسعة النطاق، وبنى تحتية لمناولة غازات البروبان والبيوتان ومنتجات الغاز البترولي المسال.

وستسهم المحطة في تعزيز دور دولة الإمارات في تسهيل تدفقات الغاز البترولي المسال عالمياً بين مراكز الإنتاج الرئيسية وأسواق الطلب عالية النمو في آسيا وإفريقيا وأوروبا. إضافةً إلى دعم إمكانات وقدرات ميناء خليفة لمواكبة الطلب المتنامي على تجارة الطاقة العالمية.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: تجسّد محطة الغاز البترولي المسال، التي يتم تطويرها بالشراكة مع «نيمكس تيرمينالز»، نموذجاً للاستثمارات الاستراتيجية عالية الجودة في البنية التحتية، بما يعزز منظومة الطاقة في الميناء ويرسّخ مكانته كبوابة إقليمية وعالمية رائدة، ويعكس هذا المشروع التزاماً مشتركاً بالانضباط في التنفيذ، والتميّز التشغيلي، وأعلى معايير السلامة، وتحقيق قيمة مستدامة.

وستشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خزانين مبردين بتقنية الاحتواء الكامل بسعة 50 ألف متر مكعب لغاز البروبان، و67 ألف متر مكعب لغاز البيوتان، إلى جانب أربعة خزانات أسطوانية مغطاة بسعة إجمالية قدرها 21 ألف متر مكعب مخصّصة لمنتجات الغاز البترولي المسال. ومن المخطّط تنفيذ توسعة مماثلة ضمن المرحلة الثانية للمشروع لتصل بذلك السعة الإجمالية للمحطة إلى نحو 280 ألف متر مكعب.

كما يشمل المشروع إنشاء أرصفة بحرية مخصّصة لمناولة الغاز البترولي المسال بعمق 16 متراً، بما يتيح رسو ومناولة ناقلات الغاز البترولي المسال كبيرة الحجم بكفاءة عالية، ويدعم انسيابية تدفقات التجارة البحرية. ومن المتوقّع أن تبدأ عمليات المرحلة الأولى في المحطة خلال 36 شهراً من تاريخ بدء أعمال الإنشاء.

من جهته، قال عظمت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة «نيمكس تيرمينالز»: يمثّل وضع حجر الأساس محطة رئيسية في مسيرة «نيمكس تيرمينالز»، وتتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة لوجستية مرنة وعالمية المستوى للغاز البترولي المسال تربط بين الإمدادات العالمية والطلب الإقليمي عبر إمارة أبوظبي، ونفخر بشراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم نمو التجارة، وتعزّز ترابط أسواق الطاقة، وترسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي موثوق للطاقة.

وسيتم تطوير وتشغيل المحطة وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجالات السلامة، والريادة البيئية، والتميّز التشغيلي. وتم تضمين مبادئ السلامة في جميع مراحل المشروع منذ انطلاقه، من خلال اعتماد خزانات بتقنية الاحتواء الكامل وخزانات أسطوانية مغطاة للغاز البترولي المسال، بما سيسهم في الارتقاء بمستويات الحماية، والحدّ من المخاطر، وضمان موثوقية تشغيلية طويلة الأمد.

وستُسهم محطة «نيمكس» للغاز البترولي المسال في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي ومرونة قدرات التخزين، من خلال توفير مستويات أعلى من المرونة والخيارات أمام التجار والمستخدمين الصناعيين، إلى جانب ترسيخ مكانة ميناء خليفة كبوابة متعددة السلع. ويعكس المشروع تنامي استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية المتقدمة لقطاع الطاقة، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.