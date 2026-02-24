الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران» لـ «الاتحاد»: 80 مليار درهم استثمارات في الأسطول وتجربة المسافرين حتى 2035

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»، عن الخطط لاستثمار نحو 80 مليار درهم خلال الـ 10 سنوات المقبلة، أي بحلول 2035، وذلك في تعزيز الأسطول وتجربة المسافرين.

وقال نيفيس لـ «الاتحاد» خلال لقاء صحفي عقد اليوم، بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للعام 2025، إنه من المخطط تسلّم متوسط 20 طائرة سنويا للخمس سنوات المقبلة، مؤكداً الاستمرار في التوسع عبر الاستثمار في الأسطول والوجهات والكوادر البشرية، وذلك بعد تحقيق نتائج استثنائية العام الماضي، وتحقيق تحسُّن في هامش الربح خلال السنوات الماضية تدريجياً ليصل إلى 8.4%.

انطونوالدو نيفيس



وأشار نيفيس إلى الاستمرار في التعيينات الجديدة للعام الجاري على نفس وتيرة العام الماضي، متوقعاً تعيين نحو 3000 موظف العام الجاري.

وأضاف: اختيار المسافرين للاتحاد للطيران ومنحها ثقتهم والتزام موظفي الناقلة واحترافيتهم بما يقدمونه، وشغفهم بصناعة تجارب استثنائية، هو ما صنع نجاحنا خلال عام شهد نمواً غير مسبوق، وهو ما مكّننا من استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي.

وحول التحديات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على الطلب، أكد نيفيس أن نحو 40% من التذاكر تُباع في المنطقة و60% من خارج المنطقة، حيث إن التأثير أثناء تلك الظروف كان قصير المدى، بينما التعافي سريع، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» تدير ذلك عن طريق التعويض بوجهات أخرى ووضع خطط بديلة لإدارة المجال الجوي.

وقال: نثق أن لدينا المهارات اللازمة لإدارة التحديات.

وحول دور الناقلة في المساهمة في اقتصاد إمارة أبوظبي ودعم استراتيجيتها السياحية، أكد أن للاتحاد للطيران دوراً كبيراً كمصدر للخدمات وتوفير فرص العمل والترويج السياحي، مشيراً إلى أن برنامج التوقف يُعد جزءاً من مساهمة الناقلة بالسياحة، حيث تم تحقيق نتائج استثنائية في عدد زوّار برنامج التوقف العام الماضي، ونتوقع أن يزيد العدد على 200 ألف زائر للعام الجاري.

وحول خطط العام الحالي لتعزيز المنتجات على متن الطائرات، قال نيفيس: من المخطّط الاستثمار العام الجاري أيضاً في تعزيز تجربة المسافرين، من خلال تطوير وتحسين وتطوير المنتجات على متن الطائرة.