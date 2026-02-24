مركز بيانات «خزنة» بعجمان يحصد المستوى الثالث لتصميم المستندات من «أب تايم»

نيويورك (الاتحاد)



أعلن معهد «أب تايم»، الهيئة العالمية لتقييم البنية التحتية الرقمية، حصول «خزنة داتا سنترز»، على شهادة المستوى الثالث لتصميم المستندات لمركز بياناتها الجديد «QAJ01» بقدرة 100 ميجاواط المعزز بقدرات الذكاء الاصطناعي، والذي من المقرر أن يصبح أول مركز بيانات معتمد للذكاء الاصطناعي مزوّد بتقنية التبريد السائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يضم المركز 20 قاعة بيانات، توفّر كل منها قدرة تبلغ 5 ميجاواط، وتم تصميم مركز «QAJ01» خصيصاً لتلبية متطلبات أعباء العمل المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، وتعكس هذه الشهادة التزام «خزنة» بتصميم بنية تحتية عالمية المستوى لمراكز بيانات تتسم بالمرونة والكفاءة ومتوافقة مع أكثر المعايير العالمية صرامة في القطاع. ويقع المركز في إمارة عجمان، ويتميّز تصميمه بالعمل وفق أنظمة التبريد السائل المتقدمة لدعم الكثافات العالية للخوادم والأحمال الحرارية المرتفعة المطلوبة لتطبيقات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وعمليات الاستدلال، مع تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على المرونة التشغيلية. وقال عبد المجيد الهرمودي، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في «خزنة داتا سنترز»: «تعكس هذه الخطوة التزام خزنة العميق بالتميّز الهندسي والمرونة التشغيلية في ظل توسعنا لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي».