اقتصاد

«راكز» تدشّن مشروع منشأة تخزين جديدة في الحمرا الصناعية

خلال مراسم وضع حجر الأساس لمنشأة «إندو» اللوجستية (من المصدر)
25 فبراير 2026 02:56

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين جديدة بمساحة 5,839 م² لشركة «إندو»، المتخصّصة في حلول الخدمات اللوجستية والتخزين متعددة القطاعات، وذلك في منطقة الحمرا الصناعية بحضور ممثلين عن «راكز».
وسيوفّر المشروع الجديد حلول تخزين متقدمة بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 12 ألف متر مكعب، وقد صُممت المنشأة لخدمة قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومستلزمات الفنادق والإمدادات الغذائية، مع تركيز أساسي على دعم قطاع الأغذية والمشروبات في إمارات الدولة الشمالية من خلال توفير حلول تخزين متخصّصة.
ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026. من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يعزز استثمار (إندو) مكانة رأس الخيمة كمركز متنامٍ للخدمات اللوجستية والتوزيع يخدم قطاعات رئيسية في الإمارات الشمالية، ومع تزايد الطلب في سلاسل توريد السلع الاستهلاكية والضيافة والأغذية، تبرز الحاجة إلى بنية تحتية تخزينية مرنة وقابلة للتوسع».

أخبار ذات صلة
الضباب يؤجل حركة حافلات المدارس برأس الخيمة
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
راكز
رأس الخيمة
الجزيرة الحمراء
السلع
الفنادق
