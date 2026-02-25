ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية. وبحلول الساعة 0159 بتوقيت جرينتش، ارتفع ⁠الذهب في المعاملات الفورية بالمئة إلى دولار للأوقية (الأونصة). وأنهى المعدن ​النفيس جلسة التداول السابقة منخفضا بأكثر من واحد بالمئة ​مع ‌اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أن ⁠لامس ​في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 5192.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 88.23 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى ​2212.72 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1793.68 ​دولار.