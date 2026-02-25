الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد للشحن» تُطلق أول أكاديمية للتدريب اللوجستي في قطاع الشحن الجوي

«الاتحاد للشحن»
25 فبراير 2026 15:13

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن إطلاق أكاديمية «Etihad Cargo Excellence Hub»، لتكون بذلك أول شركة طيران تؤسس أكاديمية تدريب لوجستي متخصّصة في قطاع الشحن الجوي.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ معايير موحدة للتشغيل والسلامة والامتثال عبر شبكة شركائها العالمية، ففي ظل تزايد التعقيدات التنظيمية وتوسع الشبكات، أصبح التطوير المنهجي للقدرات ركيزة جوهرية لتعزيز الموثوقية واستدامة ثقة العملاء.
وتتيح المنصة برامج تدريبية إلزامية واختيارية لممثلي الاتحاد للشحن والجهات المعنية حول العالم؛ حيث يغطي المنهج الدراسي معايير التشغيل الخاصة بالشركة، وإطار عمل المنتجات والخدمات، ووحدات السلامة والامتثال المتوافقة مع اللوائح الدولية. كما تشمل المنصة برامج معتمدة عالمياً يتم تقديمها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومهنية مرموقة، إلى جانب تدريب متقدم على المهارات الشخصية لضمان تعزيز قنوات التواصل مع العملاء.
من خلال ترسيخ منهجية التعلّم المستمر عبر منظومتها الشاملة، تسعى الاتحاد للشحن إلى تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، والارتقاء بمستوى الاتساق التشغيلي، وضمان أعلى معايير جودة الخدمة في كل نقطة اتصال. كما تتيح المنصة الرقمية المبتكرة نشر المعرفة بأسلوب قياسي وقابل للتوسع عالمياً، مما يضمن التوافق التام والانسجام المهني بين كافة المناطق الجغرافية.
وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: تضمن أكاديمية «Etihad Cargo Excellence Hub» عمل شركائنا العالميين وفقاً لذات معايير السلامة والامتثال والخدمة، ومع نمو أعمالنا، يصبح الاتساق في الأداء ميزة تنافسية لنا. إن هذه المبادرة تحمي علامتنا التجارية، وتعزّز الانضباط في الأداء، وتدعم بشكل مباشر تجربة العملاء المتفردة التي نلتزم بتقديمها.
ومن جهتها، قالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في مجموعة الاتحاد للطيران: تلتزم الاتحاد للطيران بالاستثمار في الكوادر البشرية، وتعدّ أكاديمية «Etihad Cargo Excellence Hub» دليلاً ملموساً على هذا الالتزام. ومن خلال توفير دورات تدريبية سهلة الوصول ومنصة لتبادل المعرفة، تهدف الاتحاد للشحن إلى تعزيز قدرات المنضمين الجدد إلى قطاع الشحن الجوي والعاملين الطامحين للتقدم فيه، وستسهم أكاديمية التدريب في تسهيل التطوير المهني وتحسين خدمة العملاء والكفاءة، بما يعود بالنفع على شركاء الاتحاد للشحن والقطاع بشكل عام.

