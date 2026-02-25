الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» تنظّم جولة ترويجية لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع المملكة المتحدة

«راكز» تنظّم جولة ترويجية لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع المملكة المتحدة
25 فبراير 2026 15:14


رأس الخيمة (الاتحاد)
زار وفد رفيع المستوى من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» المملكة المتحدة، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مستثمرين بريطانيين، مؤكداً مكانة رأس الخيمة كبوابة استراتيجية إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأوسع.
وشملت الجولة لقاءات مع مستثمرين وقادة قطاعات وممثّلي أعمال في كل من لندن ومانشستر.
وفي لندن، شاركت «راكز» بصفة راعٍ رسمي في الملتقى التعريفي الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي تحت عنوان «ممارسة الأعمال في دبي والإمارات الشمالية»، والذي جمع نخبة من المستثمرين البريطانيين المهتمين باستكشاف فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال الجلسة، شاركت هولي غارفورث، مديرة إدارة تطوير الأعمال في «راكز»، في حلقة نقاشية استعرضت خلالها رؤى عملية حول تأسيس ونقل الأعمال ضمن منظومة راكز المتكاملة الجاهزة للتشغيل.
واستُكملت الجولة في مانشستر، حيث شارك وفد «راكز» في جلسات نقاشية حول اختيار نموذج تأسيس الأعمال الأنسب في دولة الإمارات، مستعرضين مزايا البيئة التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للنمو في رأس الخيمة.
كما أجرى الفريق لقاءات ثنائية نوعية مع ممثلين عن قطاعات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والخدمات المهنية في كلتا المدينتين، لاستكشاف آفاق الشراكة وتوسيع فرص الاستثمار.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تُعد المملكة المتحدة من الأسواق ذات الأولوية لراكز، في ظل الاهتمام المتنامي من الشركات البريطانية الساعية إلى منصات تتمتع بالجاهزية وقابلية التوسع وذات كفاءة من حيث التكلفة لدعم توسعها الإقليمي والعالمي، وقد أتاحت زيارة فريقنا إلى لندن ومانشستر فرصة التواصل المباشر مع صُنّاع القرار، وفهم توجهاتهم، واستعراض المقومات التي توفرها رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي واضح، وربط لوجستي متكامل يمكّن الشركات من النمو بثقة واستدامة.
وتضم «راكز» اليوم أكثر من 3600 مستثمر بريطاني يعملون في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية.

أخبار ذات صلة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©