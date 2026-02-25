«راكز» تنظّم جولة ترويجية لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع المملكة المتحدة



رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد رفيع المستوى من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» المملكة المتحدة، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مستثمرين بريطانيين، مؤكداً مكانة رأس الخيمة كبوابة استراتيجية إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأوسع.

وشملت الجولة لقاءات مع مستثمرين وقادة قطاعات وممثّلي أعمال في كل من لندن ومانشستر.

وفي لندن، شاركت «راكز» بصفة راعٍ رسمي في الملتقى التعريفي الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي تحت عنوان «ممارسة الأعمال في دبي والإمارات الشمالية»، والذي جمع نخبة من المستثمرين البريطانيين المهتمين باستكشاف فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال الجلسة، شاركت هولي غارفورث، مديرة إدارة تطوير الأعمال في «راكز»، في حلقة نقاشية استعرضت خلالها رؤى عملية حول تأسيس ونقل الأعمال ضمن منظومة راكز المتكاملة الجاهزة للتشغيل.

واستُكملت الجولة في مانشستر، حيث شارك وفد «راكز» في جلسات نقاشية حول اختيار نموذج تأسيس الأعمال الأنسب في دولة الإمارات، مستعرضين مزايا البيئة التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للنمو في رأس الخيمة.

كما أجرى الفريق لقاءات ثنائية نوعية مع ممثلين عن قطاعات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والخدمات المهنية في كلتا المدينتين، لاستكشاف آفاق الشراكة وتوسيع فرص الاستثمار.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تُعد المملكة المتحدة من الأسواق ذات الأولوية لراكز، في ظل الاهتمام المتنامي من الشركات البريطانية الساعية إلى منصات تتمتع بالجاهزية وقابلية التوسع وذات كفاءة من حيث التكلفة لدعم توسعها الإقليمي والعالمي، وقد أتاحت زيارة فريقنا إلى لندن ومانشستر فرصة التواصل المباشر مع صُنّاع القرار، وفهم توجهاتهم، واستعراض المقومات التي توفرها رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي واضح، وربط لوجستي متكامل يمكّن الشركات من النمو بثقة واستدامة.

وتضم «راكز» اليوم أكثر من 3600 مستثمر بريطاني يعملون في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية.