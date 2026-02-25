الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع لمستوى غير مسبوق

أسهم أوروبا ترتفع لمستوى غير مسبوق
25 فبراير 2026 15:24

ارتفعت ⁠الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق اليوم مدعومة بانتعاش القطاع المالي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 632.40 في وقت سابق من الجلسة.

أخبار ذات صلة
أداء إيجابي في البورصات العالمية خلال تداولات الأسبوع

 وزادت أسهم قطاع البنوك بأكثر ‌من واحد ⁠بالمئة. وتعتبر ⁠البنوك عادة منكشفة على تأثيرات التغير التكنولوجي

السريع. وساهمت المؤشرات التي تدل على أن الشركات ⁠تدمج الذكاء الاصطناعي ​بطريقة مدروسة في تخفيف ⁠المخاوف بشأن الضغوط على هوامش الأرباح ودعمت الإقبال على المخاطرة، وهو ما يفيد عادة أسهم المؤسسات المالية. وسجلت أسهم ​البنوك الأوروبية ‌انخفاضات حادة أمس الثلاثاء.

 

المصدر: وام
الأسهم الأوروبية
آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©