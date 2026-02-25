الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرف الإمارات» تبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك مع إندونيسيا

«غرف الإمارات» تبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك مع إندونيسيا
25 فبراير 2026 20:41


أبوظبي (الاتحاد)
بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ويودا نوغراها سفير إندونيسيا لدى الدولة، سُبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والإندونيسي، بما يخدم بيئة الأعمال لدى الجانبين وذلك من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك يخدم قطاعات حيوية كالتكنولوجيا والسياحة والمنتجات الزراعية والغذائية والخدمات اللوجستية.

أخبار ذات صلة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الاتحاد بأبوظبي، حيث تم استعراض آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبحث آليات دعم بيئة الأعمال لدى الجانبين.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات أن قطاع الأعمال الإماراتي يمثل مركزاً إقليمياً مهماً لحركة التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار مالي ونقدي، وانفتاح اقتصادي واسع، وحرية حركة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن إندونيسيا تُعد من أكبر الاقتصادات وأكثرها استقراراً في منطقة جنوب شرق آسيا، ما يوفّر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، لافتاً إلى حرص اتحاد غرف الإمارات والغرف الأعضاء على تكثيف التعاون المشترك وتقديم مختلف أوجه الدعم والخدمات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في عقد الشراكات وإقامة المشاريع في القطاعات الحيوية.
من جانبه، أشاد السفير الإندونيسي بما تشهده العلاقات الإماراتية - الإندونيسية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، مثمّناً جهود الغرف التجارية في البلدين لتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال ودفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق المشترك لترسيخ مسارات النمو والتطور.

آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©