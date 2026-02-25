الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي الصناعية» تدعم نمو قطاع البناء باستقطاب استثمار جديد في الخرسانة الجاهزة

«دبي الصناعية» تدعم نمو قطاع البناء باستقطاب استثمار جديد في الخرسانة الجاهزة
25 فبراير 2026 20:44

 

دبي (الاتحاد)
تعزز مدينة دبي الصناعية مكانتها وجهة رائدة لقطاع التصنيع ومواد البناء باستقطابها مصنع شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة الأول في دبي، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالمنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها هذه الوجهة التابعة لمجموعة تيكوم.
وأعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة عالية الجودة في دولة الإمارات والأكبر من نوعها في إمارة أبوظبي، عن إبرام اتفاقية لإنشاء مصنعها الجديد على مساحة تتجاوز 160 ألف قدم مربع ضمن مدينة دبي الصناعية، بما يدعم استراتيجية الشركة للنمو الإقليمي ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات مشاريع البناء في مختلف أنحاء الدولة.
حضر حفل وضع حجر الأساس، سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم القطاع الصناعي بالنيابة عن مدينة دبي الصناعية، وسيف مبارك فاضل المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة بن فاضل القابضة، وبيتر سيليس الرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، إلى جانب عدد من ممثلي شركات قطاع البناء.
وسيضم المصنع مرافق إدارية وتشغيلية حديثة ومحطات متطورة لخلط الخرسانة تعتمد تقنيات لخفض استهلاك الطاقة، ومن المقرر بدء العمليات التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2026، بالتزامن مع استكمال أعمال التشييد بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 متر مكعب في الساعة.
وأكد سعود أبو الشوارب، أن استقطاب هذا المشروع يعزز منظومة مواد البناء في مدينة دبي الصناعية، ويدعم مستهدفات مشروع 300 مليار، ومبادرة اصنع في الإمارات وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، فيما أشار بيتر سيليس إلى أن المصنع يمثل مرحلة جديدة في مسيرة نمو الشركة وترسيخ معايير الجودة والاستدامة في قطاع البناء بالدولة.

 

