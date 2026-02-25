الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دوكاب» تسجّل أول اختبار ناجح في الشرق الأوسط لكابلات الجهد العالي جداً

«دوكاب» تسجّل أول اختبار ناجح في الشرق الأوسط لكابلات الجهد العالي جداً
25 فبراير 2026 21:01

 

دبي (الاتحاد)

حققت شركة «دوكاب»، المزود المتخصص في حلول الطاقة المتكاملة في دولة الإمارات، والمُصنّع الإماراتي للكابلات والأسلاك عالية الجودة، إنجازاً كبيراً بإتمام أول اختبارات التأهيل الموسّع (EPQ) في الشرق الأوسط بنجاح، بالتعاون مع شركة «بروغ كابل» السويسرية، المزود المتخصص للملحقات المتخصصة للجهد العالي.

ويُعد اختبار التأهيل المسبق الموسع (EPQ) واختبار نوع النظام لكابلات الجهد العالي جداً (EHV) بقدرة 400 كيلو فولت عند درجة حرارة طوارئ تبلغ 105 درجات مئوية، الأول من نوعه في المنطقة، مما يعزز من ريادة دوكاب التقنية ويؤكد قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.
ويمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة في التعاون التقني، حيث تم تحقيقه بالتنسيق مع مجموعة «بروغ كابل» السويسرية المتخصصة في تصنيع وتكنولوجيا الكابلات عالية الجهد والمعروفة ببحثها وجودتها وقدراتها الشاملة في الاختبار، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وهي شركة حكومية قابضة للطاقة مقرها أبوظبي، بالإضافة إلى ديكرا (DEKRA)، أكبر جهة مستقلة وغير مدرجة في العالم متخصصة في الفحص والاختبار والتصديق.


وتتمتع دوكاب بأهمية استراتيجية، تتمثل في المكانة المتميزة، حيث أصبحت دوكاب المورد الوحيد ضمن قائمة موردي طاقة مع وجود موردين معتمدين للملحقات «SEI وBrugg Cables»
وبالنسبة إلى المعايير العالمية، تم إجراء الاختبارات بما يتماشى مع معايير«IEEE» و«IEC» و«AEIC» مما يمهد الطريق لتوسع دوكاب في الأسواق الأميركية والأوروبية.
وعلى مستوى الأفضلية التنافسية يمنح هذا الإنجاز دوكاب أفضلية استراتيجية في مشاريع أنظمة الكابلات ذات الجهد العالي جداً، ويعزز قدرتها على خدمة طاقة والمرافق الإقليمية والعملاء الدوليين الجدد بسرعة وكفاءة أكبر.
وفي تصريح له، قال شارل إدوار ميلاغي، الرئيس التنفيذي لأعمال الكابلات في «دوكاب»: «إن نجاح اختبار بروغ كابل يعزز سمعة دوكاب الريادية في التقنية والابتكار، ويفتح أمامنا فرصاً جديدة في أوروبا وخارجها، ونحن سعداء بتسريع جهودنا لنأخذ كابلات الجهد العالي ذات الجودة من الإمارات إلى العالم».
بدوره، قال جيانلوكا فيتيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروغ كابل»: «نحن فخورون بدعم دوكاب في تحقيق هذا الاختبار المهم «EPQ»، الذي يبرز قوة تعاوننا التقني والتزامنا المشترك بتقديم أنظمة كابلات الجهد العالي ذات المستوى العالمي والتي تلبي أعلى المعايير الدولية».
وتستخدم خدمات الاختبار المتخصصة من بروغ كابل لكابلات الجهد العالي والعالي جداً «حتى 550 ك.ف» قفص فاراداي كبير وتقنيات تشخيص ميدانية لضمان سلامة وعزل الكابلات وأدائها. وتشمل الاختبارات الأساسية اختبارات الجهد المتناوب، وقياسات التفريغ الجزئي «PD» لوصلات الكابلات، واختبارات الغلاف الخارجي.

