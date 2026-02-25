«إسكوا» تتوقع نمو اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 3.7% في 2026



توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، ارتفاع معدل نمو اقتصاد المنطقة العربية من 2.9% في 2025 إلى 3.7% خلال العام الحالي.جاء ذلك في تقرير أصدرته «إسكوا» تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية»، رصدت فيه اتجاهات النمو في سياق عالمي يتسم بتصاعد عدم اليقين نتيجة اضطرابات جيوسياسية متزايدة وضغوط مالية متفاقمة.

وأوضح التقرير أن التضخم في المنطقة العربية مرشح للانخفاض من 8.2% عام 2025 إلى 5.4% بحلول العام 2027 نظراً لانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتطبيع سلاسل الإمداد، وتوقع نمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.

وأظهر التقرير تبايناً بالتوقعات بين مجموعات الدول العربية، إذ يتوقع أن تحقق البلدان مرتفعة الدخل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في عام 2025 إلى 4.2% في عام 2026 بدعم من جهود التنويع الاقتصادي، فيما توقع أن تشهد البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في نمو اقتصادها من 2.8% في عام 2025 إلى 3.3% في عام 2026 مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم، في المقابل تواجه البلدان منخفضة الدخل ضغوطاً مالية وإنسانية حادة مع توقع تعافٍ محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9% في عام 2025.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة، كاشفاً أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في القطاع قد تبلغ نحو 70 مليار دولار في ظل خسائر فادحة في الأرواح، ودمار طال نحو 78% من مبانيه.

ودعا التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات المحلية، مع توجيه المساعدات والاستثمارات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات، وتعزيز مرونة أسواق العمل، وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.