اقتصاد

جامعة الشارقة و«معهد المحللين الماليين المعتمدين» يوقعان مذكرة تفاهم

جامعة الشارقة و«معهد المحللين الماليين المعتمدين» يوقعان مذكرة تفاهم
25 فبراير 2026 23:05

 

الشارقة (الاتحاد)
وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «CFA Institute»، في إطار سعيها إلى توسيع شراكاتها الأكاديمية والمهنية الدولية، ودعم تطوير الكفاءات الوطنية في مجالي التمويل والاستثمار، بما يعزز جودة التعليم المالي ويربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.وقّع المذكرة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وبول مودي، المدير التنفيذي العالمي للمعهد.
وتنص المذكرة على إرساء إطار تعاون مشترك يشمل تنظيم جلسات توعوية متخصصة لطلبة كلية إدارة الأعمال، وتوفير عدد من الشهادات المهنية المعتمدة في مجالات الاستثمار والأسواق الخاصة وعلوم البيانات، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في فعاليات مهنية تسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
كما يتضمن التعاون تقديم تغذية راجعة متخصصة حول مناهج التمويل في الجامعة، بما يضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، إلى جانب دعم المبادرات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام الجامعة بتطوير بيئة تعليمية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

