الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

625.5 مليون درهم صافي أرباح «باركن» في 2025

625.5 مليون درهم صافي أرباح «باركن» في 2025
25 فبراير 2026 23:31

 

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة

 سجلت شركة «باركن» إيرادات قدرها 389.4 مليون درهم في الربع الرابع من 2025 بنمو بلغ 47% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.فيما بلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 232.9 مليون درهم بارتفاع مماثل، مع الحفاظ على هامش عند 60%، في حين ارتفع صافي الربح إلى 183.6 مليون درهم بنمو 53%، وذلك خلال الربع الرابع من 2025.
وأوضحت الشركة ضمن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أنه على مستوى السنة المالية الكاملة، ارتفعت الإيرادات إلى 1.326 مليار درهم بنمو 43%، فيما بلغ صافي الربح 625.5 مليون درهم بزيادة 48% على أساس سنوي.
وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «اختتمنا عام 2025 بأداء قوي في الربع الأخير، حوّلنا فيه الانضباط في الرقابة إلى زيادة في الأرباح، وكما في الفترات السابقة، واصلنا توسيع بصمتنا التشغيلية بإضافة مواقف عامة ومواقف خاصة بالمطورين إلى محفظتنا، مدعومة بمكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، ووصلت مبيعات البطاقات الموسمية إلى مستويات قياسية، نتيجة إدراك العملاء للقيمة النسبية التي يقدمها هذا المنتج فيما حافظت المعاملات الإجمالية على قيمتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع معدل الاستخدام كما هو متوقع مما يعكس زيادة نسبة مستخدمي البطاقات الموسمية وإضافة أماكن جديدة في المواقف».وأضاف: «استفدنا من تطبيق التعرفة المرنة في وقت سابق من العام وعلى صعيد الرقابة على المواقف، واصلنا استخدام أسطول مركبات التفتيش الذكية المدعوم بالتكنولوجيا، مع نشر المفتشين الميدانيين بناءً على بيانات دقيقة لتعزيز الامتثال على نطاق الشبكة».
وبلغ إجمالي عدد مواقف المركبات في محفظة الشركة نحو 229 ألف موقف بنهاية الربع الرابع من 2025 بزيادة 11% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد التصاريح والاشتراكات الموسمية إلى 89.3 ألف بطاقة بنمو 140%.
وارتفع إجمالي المخالفات الصادرة إلى نحو 810.2 ألف مخالفة في الربع الرابع من 2025 بزيادة 59%، في حين بلغ إجمالي معاملات المواقف 37 مليون معاملة.
 وأشارت الشركة إلى أنه، رهناً بموافقة المساهمين، يعتزم مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 343.7 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم السداد في أواخر أبريل 2026.
وقدمت «باركن» توجيهاتها لعام 2026، متوقعة نمو إيرادات مواقف المركبات العامة إلى ما بين 560 و610 ملايين درهم، وإيرادات الغرامات إلى ما بين 420 و460 مليون درهم، وإيرادات البطاقات الموسمية إلى ما بين 260 و280 مليون درهم.

آخر الأخبار
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
الرياضة
انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
اليوم 20:00
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
الرياضة
ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
اليوم 20:00
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©