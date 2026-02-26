الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يصعد بدعم انخفاض الدولار

الذهب يصعد بدعم انخفاض الدولار
26 فبراير 2026 09:49

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ⁠إلى 5183.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0258 بتوقيت ​جرينتش. وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى ​لها ‌في أكثر من ثلاثة ⁠أسابيع.
وانخفضت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5 بالمئة إلى 5200.50 دولار.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 88.84 ⁠دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى ​لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولار. وبلغ كلا المعدنين ​في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة ​أسابيع. 

أخبار ذات صلة
«فوركس دوت كوم»: ارتباط الدرهم بالدولار يعزّز الاستقرار الاقتصادي ويدعم أسواق المال
ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
الرياضة
39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©