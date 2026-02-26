الذهب يصعد بدعم انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ⁠إلى 5183.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0258 بتوقيت ​جرينتش. وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى ​لها ‌في أكثر من ثلاثة ⁠أسابيع.

وانخفضت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5 بالمئة إلى 5200.50 دولار.



وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 88.84 ⁠دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى ​لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولار. وبلغ كلا المعدنين ​في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة ​أسابيع.