الذهب يصعد بدعم انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 5183.85 دولار للأوقية بحلول الساعة 0258 بتوقيت جرينتش. وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5 بالمئة إلى 5200.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 88.84 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولار. وبلغ كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.