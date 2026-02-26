العربية للطيران تطلق رحلات يومية إلى روما بدءا من 1 يوليو 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما ابتداءً من 1 يوليو 2026.





وتمثل إضافة روما إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية خطوة جديدة ضمن استراتيجية الناقلة لتوسيع عملياتها في القارة الأوروبية وتعزيز حضورها في إيطاليا.





وسيتم تسيير الرحلات الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo المنضمة حديثاً إلى الأسطول، والتي تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات إلى جانب توفير راحة أكثر للمسافرين.



وأعرب عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عن سعادته بتوسيع حضور المجموعة في الأسواق الأوروبية ولا سيما إلى واحدة من أهم العواصم العالمية ذات الإرث الثقافي والحضاري العريق، موضحا أن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة الراسخ بتوفير رحلات جوية مباشرة إلى أبرز الوجهات العالمية مع التركيز على تقديم خيارات سفر موثوقة وقيمة مضافة للعملاء.





من جانبه رحب إيفان باساتو كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما، بانضمام شركة العربية للطيران إلى شبكة شركاء مطارات روما، في خطوة تعزز حركة السفر الجوي بين روما ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الخدمة الجديدة إلى الشارقة إضافة مهمة تساهم في توسيع نطاق الطيران إلى شبه الجزيرة العربية مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لسوق روما.





وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ الحضور العالمي لمطار فيوميتشينو المصنف مطاراً من فئة الخمس نجوم من سكاي تراكس والحائز على لقب أفضل مطار في أوروبا تسع سنوات متتالية.

ومع إطلاق الرحلات الجديدة ستسيّر العربية للطيران الآن رحلات يومية مباشرة إلى كل من ميلانو – بيرغامو وروما، مما يعكس التزام الناقلة بتوفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة بين الإمارات وإيطاليا ودعم حركة السياحة والأعمال والتبادل التجاري بين البلدين.