اقتصاد

46.9 % حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال 2025

46.9 % حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها غرفة دبي العالمية خلال 2025
26 فبراير 2026 13:31

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاثة العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن 46.9% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة خلال العام 2025 جاءت من آسيا.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانية بعد آسيا، حيث استحوذت على 20.3% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى دبي خلال العام، تلتها أوروبا بحصة بلغت 15.6%، ثم الأمريكيتان بنسبة 12.5%، فيما سجلت أفريقيا حصة قدرها 4.7%.

وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي استقطبتها الغرفة، حافظت آسيا على المركز الأول، مستحوذةً على 49.8% من إجمالي الشركات التي نجحت غرفة دبي العالمية في استقطابها خلال العام.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، تلتها أفريقيا بحصة بلغت 12.6%، ثم أوروبا بنسبة 10.4%، فيما سجلت الأمريكيتان حصة قدرها 7.4% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت غرفة دبي العالمية قد نجحت باستقطاب 64 شركة متعددة الجنسيات خلال 2025، في حين استقطبت الغرفة 309 شركات صغيرة ومتوسطة خلال 2025.

