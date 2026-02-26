المجلس الاقتصادي السنوي بالشارقة ينظم جلسة «الاستدامة في الصناعات الإبداعية»

الشارقة (الاتحاد)

حضرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة الجلسة التي عقدها المجلس الرمضاني الاقتصادي السنوي مساء أمس الأول بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار «الاستدامة في الصناعات الإبداعية» بمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وابتكارية ورواد أعمال في مشهد عكس حيوية البيئة الاقتصادية بالإمارة.

جاء تنظيم المجلس بالتعاون بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة) وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى جانب مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في تأكيد على نهج التكامل المؤسسي الذي تتبناه الإمارة لدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها إنه لطالما تميّزت مسيرة الشارقة بالترابط المتكامل بين التراث والابتكار والثقافة وريادة الأعمال والإبداع والتكنولوجيا وتمثل الاستدامة الإطار الذي يضمن للصناعات الإبداعية في الإمارة مرونتها وقدرتها التنافسية وتمحورها حول الإنسان ومن خلال تعزيز التعاون بين منظومات البحث والتطوير وريادة الأعمال والاستثمار نبني بيئة حاضنة للأفكار تولد وتنمو لتحقق قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة في المستقبل.

وشهدت الأمسية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «زمالة الشارقة لصانعات الأثر» الذي يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال وتعزيز دورهن في مختلف القطاعات الحيوية على مستوى الإمارة والمنطقة بما يعكس التزام الإمارة ببناء قيادات نسائية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وإحداث تأثير مستدام في مختلف القطاعات.

نُفّذ البرنامج بالشراكة مع نخبة من المؤسسات العالمية من بينها مجموعة بوبليسيس وشركة اكسنتشروشركة الاستشارات العالمية كيرني ومبادرة بيرل وشركة إرنست ويونغ ومايكروسوفت ما أتاح لرائدات الأعمال الاستفادة من خبرات متقدمة في مجالات القيادة وتطوير الأعمال والابتكار.

وتضمن برنامج المجلس جلسة حوارية رئيسة بعنوان «مستجدات أعمال الشارقة - الاستدامة والاقتصاد الإبداعي» بمشاركة كل من محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة» وسارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الى جانب سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

تناولت الجلسة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال وأهمية دمج مبادئ الاستدامة في نماذج النمو الاقتصادي ودور التكامل بين الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار في تعزيز تنافسية الصناعات الإبداعية و التركيز على الفرص النوعية التي توفرها الشارقة للمستثمرين والمبتكرين وآليات تسريع تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي إلى جانب استعراض مبادرات تدعم جاهزية الإمارة لاقتصاد المستقبل.

وعلى هامش المجلس جرى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تعزز منظومة الاستثمار والابتكار في الشارقة أبرزها مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في الابتكار بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة نوكيا، واتفاقية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة جيه إس لوتاه، علاوة على مذكرة تفاهم بين «استثمر في الشارقة» وشركة نافيس للتجارة الدولية والاستشارات.

فيما تم الإعلان عن انضمام مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إلى برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة».