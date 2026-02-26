مذكرة تفاهم بين «مصرف عجمان» و«الزورا للتطوير العقاري»

عجمان (الاتحاد)

أعلن مصرف عجمان وشركة الزورا للتطوير العقاري (المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية) عن توقيع مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز حلول تمويل العقارات السكنية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مشاريع مدينة الزورا السكنية.

وتعكس الشراكة رؤية مشتركة لدعم النمو العمراني المستدام في إمارة عجمان، من خلال توفير حلول تمويلية منظمة ومتكاملة ضمن مجتمعات سكنية مخططة بعناية.

وبموجب الاتفاق، سيتمكن العملاء في مدينة الزروا المؤهلون من الاستفادة من خيارات تمويل تشمل الوحدات الجاهزة والمشاريع على المخطط، وذلك وفقاً لضوابط مصرف الإمارات المركزي.

ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه إمارة عجمان ترسيخ مكانتها كوجهة للعيش الراقي والاستثمار طويل الأمد، ما يعزز دور المؤسسات المالية والمطورين العقاريين في دعم منظومة تملّك مستدامة قائمة على الانضباط والحوكمة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: تعكس شراكتنا مع الزورا التزام مصرف عجمان بدعم القطاع العقاري في الإمارة من خلال حلول تمويلية منظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال توسيع نطاق التمويل ليشمل للوحدات الجاهزة والمشاريع على المخطط، نعمل على تعزيز سهولة الوصول إلى التمويل مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية وأطر إدارة المخاطر الرشيدة.

من جانبه، قال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: نواصل في الزورا تعزيز منظومة الخدمات المتكاملة التي نقدمها لعملائنا من خلال إتاحة خيارات تمويلية مرنة وموثوقة، بما يسهم في تسهيل عملية التملك.