«كيزاد» تبرم اتفاقية مع «كلداري إخوان» لتأسيس منشأة جديدة للمعدات الثقيلة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد إبرام اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع قسم المعدات الثقيلة في شركة كلداري إخوان، وذلك لتأسيس منشأة حديثة في منطقة كيزاد-أ (كيزاد المعمورة).

بموجب الاتفاقية، تستثمر كلداري إخوان 75 مليون درهم في تطوير منشأتها الجديدة على مساحة 150 ألف متر مربع، والتي ستشكل مركزاً إقليمياً متكاملاً لتخزين وتوزيع المعدات الثقيلة والآلات الصناعية.

ويُعد قسم المعدات الثقيلة في شركة كلداري إخوان من أبرز الوكلاء والموزعين للمركبات التجارية والآليات الإنشائية المتخصّصة، ومن أهم العلامات التجارية العالمية في دولة الإمارات.

وتتخذ كلداري إخوان من دبي مقراً رئيسياً لها، وتتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 60 عاماً، مع حضور واسع في قطاعات متعددة وأسواق دولية متنوعة.

وحقق قسم المعدات الثقيلة في الشركة منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود نمواً لافتاً بعدما انتقل من موزع لمنتج واحد إلى وجهة توزيع رائدة في السوق تمتلك محفظة متكاملة تضم مجموعة واسعة من معدات البناء.

يمثل انتقال الشركة إلى كيزاد خطوة مهمة ضمن خططها التوسعية الرامية إلى تعزيز أعمالها في المنطقة عبر الانضمام إلى منطقة اقتصادية مزدهرة تضم مجمعات صناعية متخصصة، والاستفادة من العمل ضمن بيئة اقتصادية متكاملة توفر بنية تحتية متطورة لدعم قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.

ورحّب محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد بانضمام شركة كلداري إخوان إلى كيزاد، وعبر عن التطلع إلى شراكة مثمرة تدعم توسعها في المنطقة عبر توفير البيئة المثالية لنمو أعمالها والبنية التحتية المتطورة والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.

وأكد أن وجود كلداري إخوان في كيزاد يجعلها جزءا لا يتجزأ من منظومة صناعية متكاملة، صُممت لدفع الابتكار وتعزيز التعاون وتقديم خدمات متميزة.

وقال إنه مع مواصلتنا مسيرة النمو، نتطلع إلى أن تعود هذه الشراكة بالفائدة على الطرفين بما يسهم في نمو كلداري إخوان ودفع جهود التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

من جهته، قال محمد كلداري، رئيس مجلس الإدارة المشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة كلداري إخوان إن إنشاء هذا المرفق خطوة مهمة في تعزيز قدرات كلداري إخوان في قطاع المعدات الثقيلة وتوسيع بنيتنا التشغيلية في دولة الإمارات، ويقع المرفق ضمن المنظومة الصناعية المتكاملة في كيزاد، ما يعزّز قدرتنا على دعم المشاريع الكبرى، ويقوي في الوقت ذاته شبكات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد التي تشكّل ركيزة للنمو الإقليمي، ويعكس هذا الاستثمار ثقتنا طويلة الأمد برؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي، ويؤكد التزامنا بتوفير القدرات والموثوقية والخبرات اللازمة لخدمة مشهد صناعي يشهد تطوراً متسارعاً.