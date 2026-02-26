تعاون بين «إي إتش سي للاستثمار» و«سوبرمايكرو» لتطوير مراكز بيانات معيارية للذكاء الاصطناعي السيادي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إي إتش سي للاستثمار» المنصة الاستثمارية المتنوعة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة للشركة العالمية القابضة ( IHC )، عن تعاون استراتيجي مع «سوبرمايكرو» الشركة المدرجة في بورصة ناسداك وأحد أبرز مزوّدي حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة عالميًا، لتطوير ونشر مراكز بيانات معيارية مخصصة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي السيادي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة في دولة الإمارات، مستفيدةً من هندسة حلول بناء مراكز البيانات (DCBBS- Data Center Building Block Solutions ) التي تقدمها «سوبرمايكرو».

يعكس هذا التعاون بين الشركتين الالتزام المشترك بتسريع إتاحة بنية تحتية رقمية عالية الأداء، وموفرة للطاقة، وجاهزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر سيادية.

ومن خلال الجمع بين تقنية شركة سوبرمايكرو (DCBBS) وخبرة إي إتش سي للاستثمار وحضورها الإقليمي القوي، ومنصاتها المتخصصة في تطوير البنية التحتية وقدراتها التشغيلية، تستهدف الشراكة تقديم حلول مراكز بيانات معيارية عالية الكثافة وقابلة للتوسع، قادرة على استيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وأحمال العمل السحابية المتقدمة، مع تسريع زمن تنفيذ مراكز البيانات بشكل كبير.

ومع استمرار تزايد الطلب العالمي على البنية للذكاء الاصطناعي، باتت القدرة على توفير طاقة حوسبية عالية الكثافة تمثل تحديًا جوهريًا أمام الأسواق.. وهنا تبرز مراكز البيانات المعيارية خياراً عملياً يتيح تسريع عمليات الإطلاق، من دون المساس بمعايير الأداء والكفاءة والاستقرار التشغيلي.

وتوفّر بنية DCBBS إطاراً متكاملاً وشاملاً يجمع بين الخوادم، والشبكات، وأنظمة التخزين، وإمدادات الطاقة، وحلول التبريد المتقدمة، وخدمات تكامل المكونات التقنية داخل خزانة الخوادم (Rack) كوحدة تشغيلية جاهزة، وخدمات النشر ضمن منظومة واحدة مترابطة.

ويتيح هذا النموذج تنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية أقصر، تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مقارنة بفترات أطول بكثير في مشاريع البناء التقليدية لمراكز البيانات، مع تقليل مخاطر التنفيذ وضمان مستويات أداء مستقرة قابلة للتنبؤ بها.

وتتميز «سوبرمايكرو» بقدرات رائدة في تصميم خوادم محسّنة للذكاء الاصطناعي، وأنظمة التبريد السائلة المتقدمة، وتصميم البنية الأساسية المعيارية؛ بينما تضيف «إي إتش سي للاستثمار» إلى هذه الشراكة خبرتها الممتدة لأكثر من أربعين عاما في تطوير البنية التحتية داخل دولة الإمارات والمنطقة، ورؤيتها الاستثمارية طويلة الأمد، وهو ما يعزز فرص إطلاق نماذج مرجعية لمراكز البيانات المعيارية في المنطقة، وأطر نشر وتنفيذ منسّقة تسرّع نشر بنية الذكاء الاصطناعي السيادي في القطاعات ذات الأولوية.

وتتماشى هذه الخطوة أيضاً مع استراتيجية «إي إتش سي للاستثمار» الرامية إلى تطوير والاستثمار في منصات البنية التحتية الرقمية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، والريادة التكنولوجية، وتعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً.

وتوفر حلول مراكز بيانات معيارية (MDC) نموذجاً فعالاً من حيث كفاءة رأس المال، قابلاً للتوسع مستقبلاً، وقابلاً للتكرار أيضاً لتمكين نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، ومنظومات المدن الذكية والعديد من الأنظمة الاخرى.