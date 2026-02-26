الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»

شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
26 فبراير 2026 17:33


دبي (الاتحاد)
وقّعت مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة الإماراتية وشركة «دانا كلود - DanaCloud» الكورية، شراكة استراتيجية، تهدف إلى وضع إطار للتعاون في تطوير وتمكين مشاريع مراكز بيانات معيارية بتقنيات جديدة وحديثة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب بنى تحتية سحابية من الجيل الأحدث في مختلف أنحاء المنطقة.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «دانا كلود» مسؤولية تصميم وبناء وتشغيل مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية المتقدمة، مع اعتماد أحدث التقنيات العالمية في مجالات الحوسبة عالية الأداء، ووحدات معالجة الرسوميات (GPU) المتطورة، وأنظمة التبريد والكفاءة الطاقية الحديثة، إضافةً إلى تمكينها بشكل متكامل من خلال منصتها السحابية «DanaIX».
وتوفر «DanaIX» بيئة تشغيل موحدة وجاهزة للإنتاج تغطي كامل المنظومة التقنية، بدءاً من البنية التحتية المادية ومراكز البيانات المعيارية الحديثة الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إدارة السحابة ولوحات التحكم وخدمات «IaaS» و«PaaS»و«SaaS» على مستوى المؤسسات، بما يضمن تقديم حلول متكاملة وقابلة للتشغيل من اليوم الأول وفق أحدث المعايير التقنية العالمية.

الخليج العربي للاستثمار
